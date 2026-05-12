綠民團發起軍購遊行　作家示警反噬危機

“漂浪島嶼”說，523要國防大遊行，青鳥台派一定要全力大動員，否則就會形成倒打反噬的危機。（照片：漂浪島嶼臉書） 中評社台北5月12日電／軍購特別預算條例日前於“立法院”三讀通過，預算上限匡列為新台幣7800億元，較“行政院”原先主張的1.25兆縮減約4700億元。民團台灣經濟民主連合因此發起5月23日“真和平，要“國防”遊行。作家“漂浪島嶼”11日在臉書發文表示，這場遊行青鳥台派一定要全力大動員，不夠浩蕩反讓人看見人民憂慮生活、工作的困境，高於不斷追加的“國防”預算，甚至憂慮厭惡排擠效應，就會形成倒打、反噬的危機。



“立法院”8日三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。



“漂浪島嶼”指出，面對一年近9兆台幣“國防”預算的中國大陸，“國防”有其急迫性，但再急迫也根本不可能一次購足，台灣一年近3兆總預算，全部不吃不喝拿來拚“國防”，也難力拚中國一年9兆，所以永遠買不夠是現實。另外，“國防”預算不該總是以特別預算編列，過了就只是核查預算執行，怎麼花讓人憂心，成為年度經常預算，接受“國會”監督，才是正道。



“漂浪島嶼”強調，“國防”危機時間難料，但是民生問題迫在眉睫，醫護三班護病比、軍人加薪，勞工低薪、青年買不起房，不敢生養等等問題，種種現實困境，沒有比“國防”偉大，但是比“國防”更刻骨銘心。因此，綠營打了近一年“國防”預算議題，但是沒有選情大翻盤，狂批賣台中國同路人的藍白也沒跌入歷史灰燼，更慘是賴清德支持率始終不過半，甚至越來越被批評，只拚抗中“國防”不顧保台民生。



對於523的“真和平，要“國防”遊行，“漂浪島嶼”認為，青鳥台派一定要全力大動員，讓人看見全民挺“國防”的壓倒氣勢，不然遊行不夠浩蕩，反而讓人看見人民憂慮生活、工作的困境，高於不斷追加的“國防”預算，甚至憂慮厭惡排擠效應，就會形成倒打、反噬的危機，原來要“國防”不敵要生活，困境不改善，沒戰死先累死。