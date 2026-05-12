特朗普將訪華　卓榮泰：台美關係現在最互信

“行政院長”卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） · 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，特朗普透露將會討論對台軍售議題，外界憂心美方改變對台軍售立場。台“行政院長”卓榮泰12日表示，美方高層陸續提到，不希望、也不允許片面改變台海現狀，這就是台美之間現在最互相可信的關係。



“行政院會”去年提出8年、預算規模新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》送“立院”審議。“立法院”會日前三讀通過由藍白共推的《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額7800億元，包含第一波對美軍購預算上限3000億元，第二批4800億元，排除商購及委製案項。



卓榮泰12日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問指出，台美關係近年來有非常實質性的發展跟進步，我們陸續聽聞美方重要的國家領導人與重要的國家幹部都提到，不希望、也不允許片面改變台海現狀。這就是台美之間現在最互信的關係，我們會持續推進雙方的友誼跟合作。



卓榮泰強調，至於軍購的部分，軍購3塊（指構台灣之盾、高科技擊殺鏈及產業自主）拼圖缺一不可，與國際的合作也不能延宕，重要的、“國防”相關軍工的自主產業發展不能放棄。在這三項原則底下，現在通過的軍購特別預算，還不足以拼完整個拼圖。



卓榮泰表示，政府會在“憲法”的精神以及預算法的規定底下，尋求最有利的途徑，要求內容、程序及時程都能優先盡快滿足台灣相關軍工產業自主發展。