綠批刪軍購扼殺台中無人機產業　盧秀燕避談

台中市長盧秀燕面對提問，笑而不語。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月12日電（記者 方敬為）民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純針對“立法院”8日表決通過在野黨版軍購特別預算條例，批評藍白刪減新台幣4700億元，關鍵的無人機項目未被納入，扼殺台中無人機產業發展，並點名競選對手、中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣以及台中市長盧秀燕表達立場。盧秀燕今天上午被問到相關議題，不予回應。



“立法院”8日三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。



何欣純表示，在表決前她已多次呼籲江啟臣出席投票、支持“行政院”1.25兆元版本，台中是無人機產業鏈的重鎮，原有機會獲得政府挹注產業升級的5千億活水，對於江啟臣與台中市藍委反對院版，她感到遺憾且痛心，並點名江啟臣、盧秀燕要表達立場。



盧秀燕先前對無人機等發展預算，建議政府可編列在年度預算中，12日主持市政會議前，面對媒體追問相關議題，笑而不語，直接進入市政廳召開會議。



江啟臣陣營則透過子弟兵、台中市議員參選人許育璿回應，強調“立法院”正、副院長應維持議事中立，所以不應參與議案表決，反批何欣純明知規範，仍抹黑造謠，且台中擁有全台最成熟的精密機械與航天供應鏈，但民進黨政府發展無人機產業的資源分配“重南輕中”，台中被徹底邊緣化，質疑何欣純嘴巴說愛台中，實際上卻對資源南移噤若寒蟬。

