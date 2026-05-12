淡江大橋通車沒邀侯友宜　卓榮泰：我也沒有

“行政院長”卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 卓榮泰12日赴“立法院”進行施政報告。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）位於新北市的淡江大橋12日通車，但“交通部”今日舉辦的祈福活動，卻未邀中國國民黨籍新北市長侯友宜等地方官員，引起爭議。“行政院長”卓榮泰12日緩頰道，自己也沒有被邀請。卓說，最大的活動不就是前天晚上，有賴清德、他個人、市長侯友宜、副市長，還有各位“立委”，那才是真正的通車典禮。



卓榮泰說，今天正式通車，只是祈福所有通車都順順利利、平平安安的，這樣就好。



“交通部”公路局12日舉辦“淡江大橋橋管中心揭牌暨通車祈福”，僅邀請新北市淡水區、八里區2位區長，卻未邀請侯友宜、地方政府官員，引起多位國民黨籍新北市議員不滿。國民黨籍新北市議員陳偉杰批評，“交通部”這種“割稻尾”還排擠地方的作風，真的是格局低到不行！新北市藍議員江怡臻說，在“交通部”眼中，新北市政府只是“提款機”？



卓榮泰12日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



對於三班護病比入法，“衛福部長”石崇良稱2028年5月再實施，石甚至說，2028再投賴清德，就不會跳票，挨批傲慢、失言。石崇良的發言是否不妥？卓榮泰會前受訪表示，在三班護病比入法後，“行政院”、“衛福部”與所有醫護團體再研究如何讓未來的配套能夠完整，衹有這麼做才能照顧到整個醫療體系的永續發展。