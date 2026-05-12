嚴防鼠患議題燒至台中　盧秀燕令全市大清掃

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 台中市政府召開市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月12日電（記者 方敬為）民進黨猛攻台北市鼠患議題，批評中國國民黨籍市長蔣萬安防治不力。同樣由藍營執政的台中市近期也被質疑有鼠患問題，台中市長盧秀燕今天宣布，公衛不容輕忽，她已親自召開跨局處防治會議，正式啟動“台中NO鼠”計劃，並將在16日本周六展開全市625里大清掃，要維持漢他病毒零確診紀錄。



盧秀燕12日主持市政會議，主動談到鼠患防治工作，她表示，漢他病毒身為法定傳染病，對公共衛生一向具有威脅，這幾年台中市在防治上做得還不錯，已經連續2年維持零確診的紀錄，但不能掉以輕心，因此，市府啟動“台中NO鼠”計劃，協調9個相關局處、擬定13項措施，嚴防鼠患。



盧秀燕說，市府各局處總動員，針對包括市場、商圈展開清潔消毒。在醫療端方面，由於漢他病毒的初期症狀與感冒很類似，有時醫護人員可能會稍微疏忽，所以衛生局正全面通知所有醫療院所提高警覺，加強辨識與通報工作。



盧秀燕特別強調，本周六的全市大清掃是625個里在中午前“同步”展開清掃。因為老鼠很聰明，如果只掃一區，牠們就會竄逃到別的區，所以全市同一個時段一起動員防堵是非常關鍵的，任何傳染病或蟲鼠害的防治都具有高度專業性，不是隨便掃一掃就好，所以台中市政府首創了環境清理的SOP指南，這份指引會明確告訴大家防治的重點，歡迎大家參考。



盧秀燕並感謝各單位在防治鼠患工作的辛勞與付出，期勉市府有關單位繼續橫向聯繫、合作努力，保持台中市漢他病毒零確診的優良紀錄。

