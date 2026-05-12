特朗普訪華　藍黨團要賴喊話美方別犧牲台灣

國民黨團召開“川習會台灣將成為議題 賴卓政府因應之策？”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）特朗普即將在13日至15日訪華，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，直指80年來最大的國際政治風暴正在醞釀，台灣絕不能毫無準備，黨團書記長林沛祥向執政的“賴政府”提出四點要求，呼籲賴應在會前召開全台記者會，正式向美方喊話，美中談判可以談利益，但絕對不能犧牲台灣的安全、產業與國際空間。



國民黨團今天召開“習特會台灣將成為議題 賴卓政府因應之策？”記者會，包括黨團書記長林沛祥、“立委”牛煦庭、徐巧芯等人出席。



林沛祥在會中表示，這次習特會並非一般的雙邊會談，而是牽動全球安全秩序、供應鏈重組及台海局勢的重大事件。他觀察到，美中雙方在意焦點已非常明確，美國重視的是增加對美採購、關稅政策等經濟利益；大陸則關注科技封鎖是否鬆動、關稅調整以及台海議題如何降溫。



林沛祥警示，當中美從對抗走向風險管理，台灣最怕的就是民進黨政府將所有戰略判斷，都建立在美中必然全面對抗的前提之下。但國際政治沒有永遠的承諾，有時候甚至是睡前山盟海誓，睡醒就翻臉。



林沛祥說，台灣現在身處美中台三角關係中，卻越來越像一枚棋子，而非具有戰略自主能力的參與者。如果習特會後美中關係局部緩和，台灣將面臨“國安”、外交與經貿三大層面的直接衝擊。



在“國安”層面，林沛祥質疑，當國際社會追求降溫，避免擦槍走火時，兩岸溝通依然全面停擺，台灣是否有能力避免自己成為“升溫點”？外交上，若中美恢復高層合作，台灣過去依附在對抗氣氛下的國際能見度是否還能維持？經貿上，中美供應鏈政策若調整，台灣半導體、石化、機械等高度依賴出口的產業將首當其衝。



林沛祥批評，“賴政府”宣稱台美關係史上最好，但現實是“護國神山”群赴美投資、軍售金額年年提高，卻未見政府在中美重新談判前，提前幫台灣爭取權益，只是不斷單向付出。執政黨應少噴政治口水，多做實質準備。



為此，國民黨團正式提出四項要求：第一、“行政院”應立即提出習特會後“國安”風險評估專案報告，內容須含台海局勢推演及應變方案；第二、賴清德應召開全台記者會，向美方嚴正表態不可犧牲台灣；第三、“外交部”與“國安會”應盤點外交備援方案，不能將籌碼單一押注；第四、“行政院”應啟動產業衝擊應變機制，針對中小企業與傳產提出風險預警。



林沛祥強調，提出這些要求並非唱衰台灣，而是不忍國家在國際巨變來臨時毫無準備。唯有政府拿出具體作為，台灣人民才能在國際局勢動盪中真正安心。