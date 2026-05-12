特朗普明訪華　綠黨團：美對台支持未改變

民進黨“立法院”黨團12日舉行輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄（中）、書記長范雲（右）、副幹事長陳培瑜出席。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普將於13至15日訪華，民進黨“立法院”黨團12日表示，台海和平穩定攸關全球利益，美國長期以來對台立場與支持並未改變，台灣也將持續與美方深化合作，共同致力區域安全穩定。



媒體追問，國民黨要求“行政院”在“習特會”期間有所作為，莊瑞雄表示，中美兩大國領導人會談本來就是國際重大事件，政府會持續關注，但不需過度緊張，台灣與美方溝通順暢，美國國務院與白宮也持續對外重申支持台灣立場不變。



綜合外媒報導，在習特會上，特朗普計劃與中國大陸領導人討論美對台軍售議題，同時傳出特朗普也不希望因台灣議題，延宕與中方討論其他事項。



民進黨“立法院”黨團12日舉行輿情回應記者會，與會者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜。



莊瑞雄表示，從美國國務院及相關官員近期談話可看出，美方對台立場仍是一再穩定支持，世界各國也都感受到台灣在西太平洋地區的重要性，以及美台間長期堅定情誼，美國長期加大對台支持，不僅有助於台海穩定，也關係到整體國際秩序。因此這次中美領導人高峰會談及台灣議題非常合理，中方一向不斷對台灣議題表達立場，但美國也有自己既定政策與戰略考量。



莊瑞雄表示，特朗普過去講過很多令國際震撼的話，但預料此次“習特會”應不至於出現過度刺激性言論，台海和平穩定對全球利益極為重要。台灣現階段最重要的是持續與美方保持緊密合作，深化區域安全夥伴關係，“我們是美國長期可信賴的夥伴”。



范雲則表示，台美關係有《台灣關係法》作為法律基礎，無論誰擔任美國總統，都須遵守這套跨黨派法律架構。外界每逢“習特會”都擔心台灣被拿來交換，但與其過度擔憂特朗普，不如更關注中國國民黨、台灣民眾黨團刪減“國防”預算後，台灣如何補強不對稱戰力與“國防”韌性。



“立法院”8日三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。



針對外傳美方官員對藍白共推版本7800億元的軍購特別預算條例刪除“商購”與“委製”項目感到失望，甚至有白宮亞太事務高層表達憂慮？



莊瑞雄則表示，美方官員會失望非常合理，無人機、商購與委製涉及台灣“國防”自主與供應鏈建立，原本是台美合作的重要部分，如今卻遭藍白聯手刪除，不要說美國官員搖頭，台灣人民也會失望。藍白口頭支持“國防”，實際上卻一路杯葛相關預算與程序，最後通過縮水版條例，對外傳達出的訊息，就是台灣保衛自己的決心不足。