Logo之亂　綠委：98萬請聶永真算便宜

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） · 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）台灣電力公司耗資新台幣96萬元為更換企業標誌（logo），重新招標由設計師聶永真得標，而聶永真同樣也拿下台灣中油標誌優化設計案新台幣98萬，遭爆爭議後暫緩。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄12日打趣說，標案均依法辦理，設計與公共美學屬專業領域，他認為98萬請到聶永真其實算便宜，9.8萬請莊瑞雄設計就太貴！



中油董事長方振仁11日受訪表示，中油新Logo案是透過公開招標程序辦理，最終由聶永真得標，設計費約98萬元。不過，目前新Logo尚未定案，公司內部仍需持續討論與凝聚共識，現階段也因成本考量，暫停後續更換計劃。



民進黨“立法院”黨團12日舉行輿情回應記者會，與會者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜。



針對外界質疑公營事業花費近百萬元更換Logo，莊瑞雄表示，公營事業標案都須依《採購法》辦理，民進黨團對文化設計與公共美學等專業內容，不會過度干涉，“立法院”主要責任是監督預算是否浮濫，而不是對設計美感下指導棋，對於企業識別設計與公共美學，“立法院”不宜講太多話，但對預算是否浮濫，朝野都應共同監督。



莊瑞雄說，聶永真是否夠格拿這個價格、設計是否美觀，社會都可討論，但“立委”的審美觀，民眾其實不太期待。他並笑稱，“為何聶永真98萬都算便宜，莊瑞雄9.8萬設計人家都覺得貴”，強調設計產業本來就有市場行情。



陳培瑜則反批，中國國民黨部分“立委”刻意操作此議題，甚至連文化界人士也遭政治化攻擊，國民黨籍“立委”陳玉珍過去曾提出“文化人要收起乞討的碗”等言論，質疑國民黨是否因許多文化工作者具有台灣意識，就對進行政治標籤與攻擊。



吳思瑤則表示，設計是“國家”軟實力與新興“國力”的重要象徵，從近年雙十慶典視覺設計，到成立台灣設計研究院，都顯示台灣正持續提升整體美學與設計能量，聶永真是台灣非常知名的設計師，雖年紀不算資深，但長期投入台灣設計產業、獲得高度肯定，是有目共睹，不應將設計專業政治化，並反問聶永真過去也曾接下台中、彰化等非民進黨執政縣市案子，難道那些也是民進黨執政？



媒體問，賴清德競選時承諾的“三班護病比”政策，“立法院”日前雖完成《醫療法》修正案三讀，但“衛福部”規劃設置2年緩衝期、預計2029年才正式上路，引發爭議。台“衛生福利部”長石崇良更因一句“若怕跳票就再投給賴清德”引發批評。



吳思瑤表示，賴清德在護理師節已再次宣示會落實三班護病比政策，目前政府已投入275億元推動相關措施，並促成約4900名護理人力回流，但石崇良相關發言的確有點失當。陳培瑜則補充，“衛福部”自2025年至2028年間，已持續編列相關預算推動三班護病比制度，政府與護理界之間也持續保持溝通。