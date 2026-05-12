綠擬再推軍購補差額　白委嗆你手上有1.7兆

民眾黨團總召陳清龍（左）、白委洪毓祥（左）出席記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨團總召陳清龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）軍購特別預算條例日前於“立法院”三讀通過，預算上限匡列為新台幣7800億元，較“行政院”原先主張的1.25兆縮減約4700億元。針對民進黨政府傳出不排除再推第二次軍購條例補足差額。台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍12日對此表示並不認同，他說，委製、商購應回到一般公務預算，“行政院”不應一直想辦法透過特別條例、特別預算當作提款機。



民眾黨籍“立委”洪毓祥補充說，現在通過7800億元的軍購特別條例，而在今年度“國防部”公務預算約9500億元，加起來相當於1.7兆元了，無論是商購、委製都應回到公務預算，不要說7800億元不夠，你手上有1.7兆元耶！



“立法院”8日三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。



洪毓祥指出，軍民無人機產業部分，2026年有關無人機發展的預算散落在各部會，加起來致少70億元，而預算中心過去也已投入約230億元，加起來300億元了，無人機還發展不起來？到底是政府執行力有問題？還是廠商技術不行？他說，“立法院”都有給足夠預算，但千萬不要當成不是自己的錢在亂花。

