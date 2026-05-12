台8艘船舶困霍爾木茲海峽　卓：望美協助

卓榮泰（右）接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 國民黨團書記長林沛祥。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月12日電（記者 莊亦軒）中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥12日質詢時關切中東戰爭所引發的海運航班混亂，是否有應對方案。“行政院長”卓榮泰12日回應，我們台灣航商也有8艘“權宜輪”停留在霍爾木茲海峽中。我們經過台灣航商聯繫，希望美國提出的航行自由計劃能夠協助，這個計劃怎麼落實，目前還沒有辦法證實。



“行政院長”卓榮泰12日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



國民黨“立院”黨團書記長林沛祥質詢問到，霍爾木茲海峽因戰事引起的航班混亂是否有應對方案？



卓榮泰回應，目前還有數百艘船，停滯在霍爾木茲海峽中，我們台灣航商也有8艘“權宜輪”停留在裡面。經過“交通部”、台灣航商、美國方面三方溝通，掌握第一時間希望能夠協助。



“權宜輪（Flag of convenience）”也稱作“權宜船”，是船東為了降低經營成本和規避本國嚴格的船員聘用、稅收與安全監管等法規，而將船隻登記在那些法規寬鬆、稅費較低的國家



林沛祥質疑，台灣方面只能被動等待美國的因應方案才能對台灣航商有所幫助？卓榮泰無奈反問，因為世界各國有幾百艘船都在海峽內，那您有什麼好的方法嗎？