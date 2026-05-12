牛煦庭：美連六項保證都要打破真心換絕情

藍委牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 國民黨黨團召開記者會，包括黨團書記長林沛祥（中）、藍委牛煦庭、徐巧芯等人出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）針對外媒報導，習特會14日登場前夕，美國總統特朗普11日透露將與中國國家主席習近平討論對台軍售議題。中國國民黨“立委”牛煦庭今天表示，這已明確違反1982年美國對台“六項保證”，在特朗普高度交易性格引領下，過去習以為常的台美默契恐被打破。



他感嘆，台灣基於善意預留軍購空間，若最終淪為談判籌碼，真的是“真心換絕情”，將嚴重動搖台美互信，也質疑民進黨政府還要繼續單邊押寶美國，而不正視在野國民黨堅持的路線平衡、務實、對話、風險控管嗎？



國民黨“立法院”黨團今天召開“習特會台灣將成為議題 賴卓政府因應之策？”記者會，包括黨團書記長林沛祥、“立委”牛煦庭、徐巧芯等人出席。



牛煦庭在會中指出，早在軍購特別條例討論期間，外媒就屢次披露第二波對台軍售發價書出現延遲公布的狀況，當時各界便推論這可能成為習特會上的談判籌碼，而稍早特朗普出發前的表態，證實了這項重大的“國安”變數。



牛煦庭說，美國對台政策的“六項保證”中，包含“未同意在對台軍售前徵詢中方意見”，如今特朗普卻明言要在會談中討論軍售，這不僅是變數，更是要打破既有的台美建制。



他質疑，“外交部長”林佳龍稱“關心但不擔心”，究竟是神經太大條，還是已經放棄治療？而民進黨政府屢次宣稱台美關係史上最好，但面對殘酷的國際現實，“國安”單位的回應在哪裡？



牛煦庭也透露，在審查軍購條例時，黨內不乏聲音擔憂第二批發價書根本不會來，但國民黨基於維持台美關係平衡、基於與來訪美方議員誠懇溝通後的善意，仍願意務實以對、預留空間。



牛煦庭認為，若台灣的善意最終換來的是美國將軍售當作交易籌碼，這就是典型的真心換絕情，不僅動搖台美信任，更會造成台灣社會大幅度的不安與震動。他質問“賴政府”，是要繼續對民眾灌迷湯、盲信美國，還是要務實考慮國際形勢變化，進行政策調整與風險控管？



美國對台六項保證為：未同意設定終止對台軍售的日期；未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見；不會在台北與北京之間擔任斡旋角色；未同意修訂《台灣關係法》；未改變關於“台灣主權”的立場；不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判。