董智森曝聶永真綠友友　蔡英文喜歡他的設計

台灣電力公司原本的LOGO（上）出自書法家于右任，新版（下）則來自設計師聶永真的永真急制設計。（照片：上：台電帳單截圖；下：台電官網截圖） 中評社台北5月12日電／台電招牌標誌（Logo）字體已經從于右任版，更換成設計師聶永真設計的新版字體，引發外界高度議論。媒體人董智森11日在政論節目表示，民進黨讓全民買單補助綠友友，被抓包又縮，凍漲油價、電價，考慮的全是選舉。



董智森11日在政論節目《大新聞大爆卦４》表示，台電最近還有非常多事情，就是賴清德要把核二、核三廠重啟，所以過去有很大功能的“核火工處”，現在核電的部分又要開始運作了。但當大家都開始要求專業時，台電卻在做這種小枝小節？就會被人罵。



董智森提到，別忘了聶永真當年專門在幫蔡英文做設計，蔡英文很喜歡他，所以聶永真是標準的“綠營的”。然後我們就會想起葉元之、羅智強質詢的，唱那種粗鄙的那些歌曲（〈我要X狗的O眼〉）的人，都能獲得保障，說自己是抄襲，也能給他補助？他已經承認他是抄襲了，那些歌詞連我們的“行政院長”、“文化部長”都唸不出口。



董智森強調，大家就發現，我們政府就是拚命塞錢，給這些對他們選舉有幫助的人。不管你們有沒有能力，只要你們能夠幫我選舉，討一些年輕人喜歡，或平常幫綠營做一些周邊，就用“國家”的錢來給你們！



“這就是民進黨現在那個吃銅吃鐵的醜惡嘴臉！”董智森說，台電這事會引起這麼大討論，民進黨大概也始料未及，以前改那麼多都沒事？因為台電虧損累累，被大家所熟知，這時改LOGO，被大家認為是一個莫名其妙的做法。台電這些年的爭議，就是在幫民進黨政府做很多修飾，最主要就是那些跳電的事情。現在台電一個月虧損可能快百億，因為民進黨為了選舉，一直把電價、油價凍漲。台電現在很大宗在天然氣，所以跟中油兩家都在虧，所以卓榮泰說，我們要跟台電、中油致敬。



董智森說，致敬的結果是怎樣？“最後還是公庫來給他，也不可能給他倒？”所以最後還是全民買單，但這時候還要去圖利綠營的這些“文化人”，那如何讓大家可以心服口服？所以現在台電、中油說哪些不敢換了，他們考慮的東西全都是選舉。