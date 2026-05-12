藍將徵召魏平政戰彰化？謝衣鳳：空降贏不了

藍委謝衣鳯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）已討論多時的中國國民黨彰化縣長人選，外傳將於13日中常會拍板徵召律師魏平政參選。對此，多次表態爭取提名，但卡在家族爭議的國民黨籍“立委”謝衣鳯今天表示，空降人選缺乏地方基礎，想在短時間內贏得選民認同，簡直是“不可能的任務”。



謝衣鳳強調，她仍是藍白陣營中民調最強的人選，呼籲黨中央正視這樣的事實。



彰化縣長部分，民進黨已提名“立委”陳素月參選，而國民黨方面則遲未定案，目前包括謝衣鳯、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章、彰化縣政府參議柯呈枋及律師魏平政等人皆表態角逐。



外傳國民黨將於13日中常會拍板徵召魏平政參選彰化縣長，謝衣鳯今天在“立法院”受訪時強調，黨中央應正視地方實際情況，不應輕易排除長期深耕基層的人選。



謝衣鳯提到，中南部選民結構與北部不同，地方選民普遍重視人親土親，空降參選人先天就處於劣勢，且國民黨起跑已比民進黨晚半年，若再提名缺乏地方經營與知名度的人選，要在短時間內獲得選民認同，幾乎是不可能的任務。



謝衣鳳說，若黨中央與地方黨部仍沿用過往只諮詢地方大老的方式，而未真正傾聽基層黨員與選民聲音，不只彰化，其他縣市選情恐也將陷入苦戰。她希望在正式定案前，黨中央應正視她仍是藍白陣營民調最強的人選。