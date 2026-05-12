官員稱怕政策跳票2028再投賴　民眾黨怒轟

民眾黨“立法院”黨團召開“‘石部相瞞’“賴政府”當官好輕鬆”記者會，黨團總召陳清龍、委員陳昭姿、洪毓祥出席。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月12日電（記者 鄭羿菲）“立法院”日前三讀通過《醫療法》修正案，將“三班護病比”入法，但“衛福部長”石崇良決定延緩至2028年5月再實施，石甚至說“若怕跳票，2028再投賴清德，就會落實”，挨批傲慢、失言，連民進黨“立委”吳沛憶都不挺。民眾黨“立法院”黨團12日拿著“石部相瞞”諧音手板，批評諷刺石崇良為保官位欺上瞞下、欺騙大眾，拍馬屁無下限。



吳沛憶12日質詢時，當面向“行政院長”卓榮泰表達不滿，她說，官員在“立法院”備詢時，專業態度要拿出來，不要在備詢的時候耍嘴皮，石昨天說“若怕跳票，2028再投賴清德，就會落實”，絕對是失言。



台灣民眾黨“立法院”黨團12日上午召開“‘石部相瞞’“賴政府”當官好輕鬆”記者會，黨團總召陳清龍、“立法委員”陳昭姿、洪毓祥出席。



陳昭姿表示，石崇良上任至今“尚未兌現過任何一張支票”，包含賴清德過去承諾三班護病比2年內入法，結果卻是民眾黨一路辛苦推動完成修法後，還被石崇良攔胡說要2028年5月才執行。石正步上前“衛福部長”薛瑞元、“行政院長”卓榮泰的後塵，前者凡事裝不知道，後者自己解釋法律，甚至是解釋“憲法”！



陳清龍說，法案通過後，石崇良卻“還在講XX的話，丟包護理人員”。石哪時候大到可以自己決定施行時間，還自行創設緩衝期？還說“怕跳票就再投給賴清德”，石什麼時候成為詐騙集團的首腦？要護理人員被騙一次，還要再被騙第二次！



陳清龍痛批，現在賴清德、卓榮泰帶領的政府，面對“立法院”三讀通過的法律，竟然可以“不公布、不簽署、不執行”。如今石崇良再加上一句“不然來告”，根本已變成“四不一沒有”。不公布、不簽署、不執行、不然來告、沒有誠信，就是現在的卓“內閣”！



洪毓祥諷刺道，民進黨官員已無下限，讓成語都有新解，“石部相瞞”正式形容石崇良為保官位，欺上瞞下、欺騙大眾，拍馬屁無下限之行為，讓成語實不相瞞都要改寫成“石部(長)相瞞”。