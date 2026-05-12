中正紀念堂轉型　卓榮泰：考量關閉堂體大門

卓榮泰接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）針對中正紀念堂轉型議題，“行政院長”卓榮泰12日表示，政府正朝“保存歷史記憶”與“推廣民主教育園區”兩方向推動，中正紀念堂未來是否關閉堂體大門，“是一個考量”，但“打開的是民主的大門”，目標是逐步去除威權崇拜空間，而非作為“膜拜的空間”。



近年民進黨政府持續推動“轉型正義”政策，民間團體連續3年、今年4月5日也發起“台灣不需要獨裁者紀念堂”活動，主張拆除蔣介石銅像、推動中正紀念堂全面轉型。另一方面，人權博物館2024年完成“潛在不義遺址圖資調查案”，全台目前共公告42處“不義遺址”，包括228事件25處、白色恐怖17處，另有64處潛在不義遺址待列管，其中連“行政院”本身也被列為“不義遺址”之一。



民進黨籍賴系“立委”林宜瑾12日在“立法院”總質詢時表示，她過去曾提出《中正紀念堂管理處組織法》廢除案，也主張以《國立民主教育園區管理組織法》取代，希望政府至少停止在台灣傷口上撒鹽，並關閉中正紀念堂堂體大門。



卓榮泰答詢，感謝“文化部長”李遠近來積極推動中正紀念堂轉型溝通，包括將儀隊移至牌樓下方等措施，未來仍將朝保存歷史記憶及推廣民主教育方向進行。



“關門是一個考量，打開的是民主的大門”，卓榮泰說，政府正在逐步去除威權空間，不希望中正紀念堂繼續成為膜拜個人威權的場所。



另外，民進黨籍英系“立委”吳沛憶也質詢，目前全台42處已公告不義遺址中，仍有許多單位未設置相關標示牌，甚至包括“國防部”、“法務部”、“交通部”等“中央部會”，像六張犁戒嚴時期墓園等場域，因台北市政府殯葬處以預算不足，說難以進行導覽與保存工作。



吳沛憶表示，政府目前僅完成部分示範點設置，許多機關態度仍相當消極，希望“行政院”、“文化部”與人權館能加速推動相關法制化與補助措施。



卓榮泰則回應，目前“不義遺址”相關法制仍未完全完成，現階段多數屬示範點性質，未來待法制化完成後，將重新檢視各歷史場域的定位與定義。



他強調，推動轉型正義與保存歷史現場，目的是不忘過去獨裁威權、記取歷史，並非為了政治鬥爭，而是希望建立更大的社會共識。



“行政院”日前也於院區設置3處“不義遺址”標示點，並規劃推動《不義遺址保存條例》立法。標示點設有QR Code，可供民眾掃描瞭解當年台灣省行政長官公署時期發生的死傷事件與歷史背景。