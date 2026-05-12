屏東藍白合起手式　徵召洪志明選東港鎮長

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉12日宣布，徵召由藍白陣營共同支持的洪志明（前排右四）參選東港鎮長。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨屏東縣黨部主委、屏東縣長參選人蘇清泉12日宣布徵召由藍白陣營共同支持的人選洪志明參選東港鎮長，開啟整合地方的起手式，替年底縣長選戰鋪路。蘇清泉表示，他是東港人，也是第3次參選縣長，藍白合就從他的家鄉東港出發。



屏東縣人口數79萬人，東港鎮有4.5萬人，是全縣第二大鎮，因物產豐饒農、漁產業皆興盛，鎮長一直是兵家必爭之地，但藍營有24年推不出鎮長人選，鬧參選荒，這次推出洪志明，將對決現任親綠的無黨籍鎮長黃禎祥。



國民黨12日上午在屏東縣東港鎮黨部徵召洪志明參選東港鎮長，2百位鄉親齊聚到場，現場氣氛熱絡。蘇清泉、國民黨籍屏東縣議長周典論、民眾黨屏東縣黨部主委林育先、國民黨潮州鎮長參選人王建元等地方政要到場力挺，團結大喊凍蒜。



洪志明今年51歲，曾任國民黨籍東港鎮民代表，2022年以國民黨參選縣議員失利，今年改披民眾黨戰袍參選縣議員，已掛數面看板並勤跑數月。經過地方協調運作，最後確認改由國民黨徵召參選東港鎮長，民眾黨也表態支持。



蘇清泉致詞表示，他這次走訪地方協調，最後由國民黨徵召洪志明選鎮長，並受到現任國民黨籍議長周典論、前議長林清都的支持與祝福。他也認為這次是水到渠成，洪志明有機會當選，把東港鎮的票催出來，大家一定要全力支持。



周典論致詞表示，東港鎮長達33年國民黨未能執政，地方期待改變。長期同一政治勢力執政，容易形成慣性與停滯，需要新作法、新氣象。國民黨這次推出洪志明，就是展現國民黨要重新深耕東港、重返執政的決心。



林育先表示，柯文哲2024大選在東港鎮拿到5904票（21.88%），東港鎮的藍、白票數加起來還贏綠4%，所以團結在野陣營是很有機會。蘇清泉也說要支持參選縣議員的林育先，展現藍白團結共贏的氣氛。