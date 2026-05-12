綠明提沈伯洋選北市長？徐巧芯笑：藍綠共識

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）針對外傳民進黨將於13日正式拍板徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，對決中國國民黨現任市長蔣萬安一事，國民黨台北“立委”徐巧芯今天受訪時笑著說，民進黨議員樂見沈伯洋被提名當然很好，這要先給個讚，國民黨也樂見，難得各黨之間找到共識，就是沈伯洋正式被提名台北市長參選人。



但有人稱這是“雙帥對決”的部分，徐巧芯認為，長得帥不帥每個有不同見解，有人覺得沈伯洋長得像木村拓哉、小泉進次郎，有張孝全的性魅力，這些說法她予以尊重，但難以同意。



國民黨“立法院”黨團今天上午召開記者會，出席的徐巧芯面對媒體詢問，沈伯洋將參選台北市長，綠委吳沛憶今天透露台北市議員很樂見一事。



徐巧芯笑著說，這她一定要回答一下，她以前也是台北市議員，對此非常樂見，不只民進黨台北市議員樂見，國民黨台北市議員以及“立委”不分各個區域，大家都很樂見。



徐巧芯諷刺說，先前藍營內部還一直很焦慮憂心，擔心說錯話，對沈伯洋多了批評，導致民進黨不提名，昨天終於知道民進黨中常會要正式提名沈伯洋，他們積了很久的不安，終於得以釋放。



徐巧芯形容，民進黨對台北市長選舉，就如一杯水每個人都想幫忙加水，每個人都加，加到滿出來，桌上全濕了，民進黨議員樂見沈伯洋被提名當然很好，國民黨也樂見，難得各黨之間找到共識，就是沈伯洋正式被提名台北市長參選人。



徐巧芯也說，帥不帥從來不是能不能擔任台北市長的重點，而是對台北市關心與否，有沒有在台北市有建設跟監督，對台北是多餘少絕對是台北市民關注的事情，沈伯洋這兩年多來擔任“立委”，都是抗中保台、造謠抹黑抹紅大家，但沒看到對台北市政有具體爭取，這可能會是最大的問題。