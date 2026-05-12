擔心跳票再投賴？柯文哲轟石崇良當官變樣

衛福部長石崇良喊怕三班護病比跳票，就再投賴清德！對此柯文哲在臉書發文提出批評。（照：柯文哲臉書） 中評社台北5月12日電／“立法院”8日三讀通過護理界高度關注的“三班護病比”，然而“衛福部”隨後宣布新制緩衝期2年，引起社會熱議。“衛福部長”石崇良更表示，若擔心2年後跳票，那就再投給賴清德一次。對此，醫師出身的台灣民眾黨創黨主席柯文哲批評，開空頭支票無法解決醫療現場的問題，整個政府一副“賴皮”的樣子已經夠氣人了，石崇良以前在台大醫院還算是認真做事的人，怎麼到了“賴政府”當官會變成這樣？



“立法院”8日三讀通過《醫療法》修正案，將三班護病比正式納入法律。但後續“衛福部長”石崇良隨後宣布預計給予2年緩衝期，在野“立委”質疑時程過長難以兌現，沒想到石崇良卻稱，“如果怕跳票，再投給賴清德，就一定會落實”，這番話一出引發外界議論。



柯文哲12日在臉書發文表示，COVID-19疫情期間，他曾發出“退職醫護召集令”，因為當時第一線護理人力吃緊，政府再不號召有熱忱的護理師盡速歸隊，台北甚至台灣的防疫量能會崩潰。而今，在那麼多第一線護理師崩潰之前，其實政府早就該想辦法解決。



柯文哲指出，2年前，賴清德開出“上任兩年內三班護病比入法”的支票，結果拖到上周才在民眾黨的努力下三讀通過。石崇良竟然自行決定再延後兩年，視法律為無物已經是“賴政府”一貫作風，覆議、“釋憲”、大罷免、不副署、不公布、不執行、不發布或者說延遲發布，整個政府一副“賴皮”的樣子已經夠氣人了。石崇良竟然還耍嘴皮說若擔心兩年後跳票，“那就再投給賴清德一次”。石以前在台大醫院還算是認真做事的人，怎麼到了“賴政府”當官會變成這樣？



柯文哲提到，“行政院長”卓榮泰解決護理人力不足的方法是把護理師國考難度降低，很難想像民進黨大官腦袋是裝什麼東西？“賴政府”到底是怎麼了？



柯文哲強調，沒有健康的護理人員，就沒有健康的醫療體系。護理師如果撐不住，整個醫療體系都會出問題，急診塞爆、病房關床、手術延宕，受害的永遠是人民。講幹話、拍馬屁，不只是治理失能，而是價值錯亂，整個政府趨於瘋狂。