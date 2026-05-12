卓榮泰：將盤整4700億軍購內容進行補救

卓榮泰接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）藍白陣營8日在“立法院”共推預算上限匡列為新台幣7800億元的軍購特別預算條例，與“行政院”版1.25兆落差4700億。“行政院長”卓榮泰12日表示，遭刪除部分涉及台灣軍工產業、供應鏈及國際合作布局，政府希望還能有後續補救，不只是補救預算，更是挽回國際對台灣的信賴。



“立法院”8日三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。



卓榮泰12日在“立法院”總質詢答覆，“行政院”將盤整不足的4700億元軍購內容，依照《“憲法”》與《預算法》等規定，透過適當程序與方式進行補救，並持續向“立法院”爭取支持，補救的不只是預算本身，而是“國家主權安全”，以及國際對台灣的信賴。



卓榮泰也提到，政府會請國際友人對台灣多一點耐性與時間，等待台灣完成“國會”程序，同時也希望台灣軍工產業鏈能站出來與政府合作，提出長遠發展規劃。



民進黨籍賴系“立委”林宜瑾12日在“立法院”總質詢，有57家無人機產業總部與工廠位於她與中國國民黨籍“立法院副院長”、台中市長參選人江啟臣的台中選區，但藍白此次卻大砍相關預算，不僅衝擊“國防”產業，也影響台灣面對中國軍事威脅與國際支持，而中國也持續阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），國際上也關注藍白刪減軍費是否是對中國讓步？



林宜瑾指出，美國國務院與白宮相關人士已對刪減軍費表達失望，而國民黨主席鄭麗文更對外主張一個中國，讓國際友人對台灣立場產生疑慮，而藍白對聯合國2758號決議文的態度，也是增加台灣風險。