卓榮泰：編近15億台美探月計劃　蕭美琴主持

卓榮泰接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 綠委林宜瑾。（照片：立法院國會頻道） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）台灣國家太空中心（TASA）將與美國國家航空暨太空總署（NASA）展開更直接合作，並參與“阿提米絲”（Artemis）登月計劃。“行政院長”卓榮泰12日表示，台灣已推動太空三期計劃，並編列約新台幣14.9億元探月相關預算，未來將由蕭美琴主持太空委員會。



卓榮泰12日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



民進黨籍賴系“立委”林宜瑾12日在“立法院”質詢時表示，蕭美琴日前曾提到，台灣在太空領域起步較晚，但不能缺席未來全球太空發展，因此政府是否已正式參與美國登月計劃？



卓榮泰答詢表示，台灣目前已推動太空三期計劃，並編列約14.9億元探月相關預算，與美國阿提米絲計劃展開合作，經過約2年努力後，NASA目前已正式與台灣“國科會”太空中心展開合作與溝通，台美太空合作正逐步進入實質階段。



卓榮泰也透露，未來將由蕭美琴主持台灣的太空委員會，不過相關制度與細節仍待進一步成熟後，再對外完整說明，政府高度重視太空科技與產業發展，探索太空、競逐海洋，都是國家願景，台灣未來也會持續與美方深化科技合作，拓展國際參與空間。



台灣第三期“太空科技發展長程計劃”（2019至2028年）由“行政院”核定，在於發展高解析度遙測衛星（如福衛八號）、低軌通訊衛星、培育太空人才、提升自主技術並扶植本土太空產業，目標建立自主太空能力與擴大商業應用。

