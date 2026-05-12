與沈伯洋雙北強強聯手？蘇巧慧未回應

綠委蘇巧慧受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）2026新北市長選戰藍白整合完成，由中國國民黨提名李四川代表藍白出戰新北市長。民進黨新北市長參選人、“立委”蘇巧慧12日表示，自己始終都是以一對一方向進行準備，並持續提出新北市政願景與政策，希望向市民證明民進黨團隊是最值得信任的一支隊伍。



記者問，若民進黨13日正式徵召沈伯洋參選台北市長，未來是否形成蘇巧慧加沈伯洋雙北強強聯手態勢？不過，由於蘇巧慧幕僚僅開放媒體提問3題，蘇巧慧雖聽見相關提問，但未進一步回應，隨即返回議場。



蘇巧慧12日在“立法院”受訪時表示，無論對手是誰，她與團隊一直都是以正向態度準備選戰，並持續提出對新北市的政策與願景。她指出，目前已提出六大服務政策與四大青年政策，代表團隊對新北未來發展的想法與期待。



2022年新北市長選舉，由中國國民黨籍現任市長侯友宜以115萬2555票、62.42%得票率成功連任，大幅擊敗民進黨候選人林佳龍的69萬3976票、37.58%得票率，領先超過45萬票，並在新北29個行政區全面勝出。



根據《震傳媒》5月5日公布最新民調顯示，李四川支持度為39.6%，蘇巧慧則為34.8%，李四川暫時領先4.8%。



蘇巧慧表示，日前她受邀前往國立台北大學與青年學生座談，除了分享過去台北縣升格新北市後的變化，也談及未來新北市應有的樣貌。



她提到，現場有學生反映心理諮商資源難以預約，因此她也向學生說明，自己提出的四大青年政策中，就包括心理諮商3加3政策，希望未來若有機會擔任新北市長，能進一步強化青年身心健康支持系統，直接傾聽市民與年輕人的聲音，並即時回應需求，才是未來新北市應有的治理方向。



媒體問，針對日前淡江大橋祈福儀式未邀新北市府官員出席？蘇巧慧則表示，淡江大橋不僅是新北的重要建設，更是台灣的盛事，即便只是簡單祈福儀式，“交通部”也應邀請在地市府共同參與，會比較理想。