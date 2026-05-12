徐巧芯：六項保證都能破壞　對台安全承諾？

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月12日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，可能登場“習特會”，中國國民黨“立委”徐巧芯今天表示，中美高層會晤背後隱藏巨大的台灣風險，她引用“中研院”民調指出，台灣民意對美國的信用及安全承諾不信任感正持續攀升。



徐巧芯質疑，“如果六項保證能被破壞，未來《台灣關係法》或其他美國對台安全承諾，是否也會逐一被破壞？”但最遺憾的是，民進黨政府至今還在胡扯、帶風向，卻完全沒有察覺“習特會”中的台灣風險。



徐巧芯提到，美國2026年《“國防”戰略白皮書》首度出現未提台灣的計算性空白，加上美國總統特朗普表態將與中方討論對台軍售，已實質破壞對台六項保證等等，“賴政府”若持續忽視民意、缺乏因應對策，將讓台灣陷入空前危機。



國民黨“立法院”黨團12日召開“習特會台灣將成為議題 賴卓政府因應之策？”記者會。



徐巧芯在會中拿出數據表示，根據“中研院”今年3月的民調顯示，有57.4%的受訪者傾向不同意“美國是有信用的國家”；更令人憂心的是，針對“是否相信美國安全承諾”，更有54.5%的受訪者傾向不相信。

