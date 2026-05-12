吳崇涵：中美關係趨穩後高市早苗或有動作

政治大學外交系主任吳崇涵。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月13日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，政治大學外交系主任吳崇涵接受中評社訪問表示，美伊戰爭讓“習特會”添上不少詭譎氣氛，中美之間可能沒那麼樂觀，做不成什麼大交易，但對中美關係仍具穩定作用。不過，穩定的中美關係不利於美日台小三角，日本首相高市早苗可能會有動作，讓東亞局勢再生波瀾。



吳崇涵，美國紐約大學政治學碩士，南卡羅萊納大學政治學博士。曾任北京師範大學與香港浸會大學聯合國際學院政府與國際關係系助理教授，現任政治大學外交系教授兼主任、國際事務學院副院長。



吳崇涵接受中評社訪問表示，此次特朗普訪華，美伊戰爭添了不少詭譎的氛圍，美國要一邊跟伊朗打，又要跟中國談生意，但中國又比較靠伊朗這邊，可能中美原本一片光明，但因為美伊戰爭而變成中美雙方各有忌憚，再加上美國國務卿魯比奧日前制裁3家幫助伊朗的中國企業，坦白講中美之間並沒有那麼樂觀，可以說特朗普自己陷入了兩難局面。



吳崇涵說，特朗普可能是此次美國政府訪華團裡，最鴿派的政要，中美可能做不成什麼大交易，但至少中美元首會面談了一些東西，會讓中美關係更穩定一點，而穩定的中美局勢，就能穩定整體東亞區域局勢，無論是對東海、台海或南海。



吳崇涵指出，對特朗普而言，要與中國達成合作，需要的是一個較為穩定的中美關係，但以日本、台灣現在的執政者而言，穩定的中美關係就不利於美日台小三角，勢必會讓高市早苗感到缺少發揮的政治舞台，高市想要的是越不穩定、越動盪的中美政局。

