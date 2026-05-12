要選台中議員　楊寶楨：民眾黨不提名就脫黨

楊寶楨。（中評社 資料照） 民眾黨台中市黨部主委陳清龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月12日電／要角逐台中市東南選區議員的台灣民眾黨前發言人楊寶楨11日受訪時表態，若民眾黨最終不提名她，那會考慮脫黨參選。楊寶楨12日態度更堅定，她說，地方黨部還沒開放選區登記報名，若黨中央沒打算派人，就會脫黨選到底。



對此，身兼民眾黨台中市黨部主委的“立委”陳清龍說，有黨員願意參選，第一步應是跟地方黨部聯絡、表達參選意願。



楊寶楨曾為新竹市政府發言人、基隆市政府政策推廣大使、台灣民眾黨發言人、台灣民眾黨“立法院”黨團副主任。



楊寶楨12日上午於台大校友會館受訪表示，目前黨中央、地方黨部可能在選區規劃上有自己的安排，若最後黨中央沒打算在該艱困選區派人，“那我還是會選擇獨立參選、脫黨參選到底，因為還是希望在這樣選區裡面，可以有藍綠以外的候選人讓民眾挑選”。



至於民眾黨台中市議員江和樹質疑，為何不先跟黨中央做溝通，並批評楊連服務處都沒有？楊寶楨指出，一開始自己並沒直接說要不要參選，是江和樹提到會跟黨中央推薦，希望黨可用徵召方式進行，所以江剛開始建議“等黨來找我”。但如果沒有黨徵召或後續登記報名，光在背心、文宣品就不太好做確定。



楊寶楨指出，自己已在地方有私下行動，包括前期作業，目前地方黨部還沒開放選區登記報名，所以這兩天會再跟市黨部確認狀況。



陳清龍於“立院”受訪時回應，地方黨部當然都歡迎有志從事公職服務的黨員，但民眾黨也有“公職人員選舉提名辦法”，而任何一位黨員願意參與選舉，第一步驟應是跟地方黨部進行聯絡、表達參選意願，而地方黨部會再依“公職人員提名辦法”程序進行。



陳清龍強調，楊寶楨若有意願參選，市黨部絕對歡迎，但不管黨中央或市黨部，至今仍未接到她任何聯繫。針對不排除脫黨參選，陳則說，不表達任何意見。