台南芒果產量增3成　陳亭妃促官方提前因應

台南芒果今年產量預估較往年增加3成，民進黨台南市長參選人、綠委陳亭妃（右二）12日邀集相關單位開協調會，提前因應，避免價格崩跌。（照片：陳亭妃服務處提供） 中評社台南5月12日電／今年台南芒果受氣候條件影響，整體產量明顯增加，目前預估會增加三成以上，面對即將到來的盛產期，民進黨台南市長參選人、“立委”陳亭妃今邀集台“農業部”及地方相關單位開協調會，要求公部門就外銷布局、冷鏈物流、次級品去化及關稅議題提前因應，避免重演供過於求導致價格崩跌，確保農民收益。



陳亭妃表示，台南是全台最重要的芒果產區，包含玉井、楠西、南化、左鎮、官田、大內等地區，都是台灣芒果的重要產地。今年產量預估大幅提升，農民既期待豐收，也擔心後續銷售與價格問題，因此必須在產季正式開始前，提早部署外銷與產銷調節措施。



陳亭妃指出，目前“農業部”規劃的芒果專案外銷運費獎勵期間，與台南實際產季有落差。由於台南芒果大多自7月起進入大量採收期，因此她要求“農業部”另提專案外銷運費補助期間訂於7月1日至7月20日，提供至少20天的專案獎勵時間，讓農民與貿易商有足夠時間進行出口與市場行銷，真正發揮政策效益。



針對韓國市場部分，陳亭妃也特別關切目前韓國對台灣芒果免稅措施僅至6月底，但台南芒果7月才進入主要產期，恐影響外銷競爭力。她要求“農業部”國際司與“外交部”儘速協調對接韓國相關單位，讓韓方清楚瞭解台南芒果產量與實際產季情況，爭取延長免稅優惠措施，協助農民拓展海外市場。



此外，面對今年可能出現的產量過剩情況，陳亭妃要求“中央”啟動“2＋2”加工收購獎勵機制。並且對於今年特殊盛產狀況應另外啟動“＋2”模式，讓加工廠願意收購今年盛產的芒果。



陳亭妃指出，除了加工收購機制外，冷鏈系統同樣十分關鍵。加工廠即使願意增加收購量，也必須具備足夠的冷鏈儲藏空間，才能有效保存農產品品質。因此，她除了要求農糧署協助冷鏈調度外，也希望由台南市政府與“農業部”農糧署共同投入6.39億元建置的玉井農產冷鏈物流中心，能夠於6月底先行試營運，優先協助山區芒果存放與調節，降低農損並提升整體產銷效率。



對於規格較小、表面損傷等無法進入高端市場的次級品芒果，陳亭妃也要求農糧署提出專案去化措施，包括加工利用、通路媒合及企業採購等方式，避免農民心血因賣不出去而血本無歸。



陳亭妃強調，農民是最辛苦的第一線生產者，政府不能等到價格崩跌才開始處理，而是要提前部署、提前因應。她會持續和農民站在一起，要求“中央”全力協助台南芒果產銷與外銷，守護農民收益，也讓全世界都能看見台南芒果的高品質與競爭力。

