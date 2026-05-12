特朗普要與習談對台軍售　翁履中：高度警覺

中評社台北5月12日電／美國總統特朗普即將在13日至15日訪華，特朗普11日向媒體表示，計劃與中國國家主席習近平討論美對台軍售議題。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中12日在臉書發文分析，這句話本身就值得台灣高度警覺，特朗普看待台灣具備“交易化”特質，台灣雖無法控制大國對談，但應立即停止政治內耗。



翁履中指出，特朗普稱會跟習近平討論台灣軍售，這句話本身就值得台灣高度警覺。他分析，不是因為特朗普一定會“賣台”，而是特朗普看待台灣問題的方式，與美國國會那樣具有制度性、戰略性與價值承諾截然不同。對特朗普而言，台灣並非印太戰略的“核心信念”，而是穩住美中關係、避免任內出事，並維持談判籌碼的一個“元素”。



翁履中表示，特朗普一方面不希望被歷史記成“失去台灣”的總統，另一方面也不想讓台灣問題破壞他與中國談判貿易、中東、稀土或科技議題的空間，這正是台灣面對特朗普第二任期最尷尬之處，“特朗普不一定反台，但也絕非把台灣放在‘不可交易’的位置上”。



針對美國國會8位跨黨派議員在習特會前聯名致函特朗普，要求盡快推動價值140億美元對台軍售，翁履中說，這不僅是在為台灣發聲，更是在提醒白宮，對台政策並非總統一人可隨口調整的“個人交易”。



“這封信實質上給予了‘賴政府’肯定，也表示理解在野黨承受壓力的努力。”他指出，美國會議員肯定台灣通過特別“國防”預算，沒有把台灣內部預算審查過程簡化成誰愛台、誰不愛台。所以，台灣內部關於這次軍售與特別預算的爭議，真的應該翻篇了。



對於特朗普會與習近平會談什麼，翁履中強調，台灣無法完全控制兩強談話內容，但台灣可以控制自己的事：把“國防”改革做實，把預算審查做好，把對美溝通做穩，把內部政治分化降到最低。他說，中國大陸當然會施壓，特朗普也可能交易化處理台灣問題，但台灣最怕的不是外部壓力，而是內部自己把每一則外部訊息都變成撕裂社會的工具。



“台灣要記住，真正能保護自己的，不是某位美國總統的一句話。”翁履中說，重點在於，台灣自己是否有能力讓國際社會相信：支持台灣，不是做慈善，而是維持印太秩序與全球供應鏈穩定的必要選擇。



翁履中也表示，想要大國關注，不能靠討好，更不能靠內鬥。真正讓世界願意重視台灣的，從來不是誰罵得比較大聲，而是台灣有沒有實力、有沒有韌性、有沒有讓別人非重視不可的價值。特朗普會變，華府會算，北京會等，台灣唯一不能做的，就是把自己耗在自己人打自己人的戰場上。