蔡東杰：若反台獨能獲利　特朗普何樂不為

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月13日電（記者 方敬為）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，牽動台海形勢。中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，台灣一直是美國的“工具”與“籌碼”，只有保持台灣籌碼化，美國才能握有對中國博弈的本錢。他研判，這次中美峰會觸及台灣議題不會改變既有的結構，但對奉行“美國優先”的特朗普而言，若表達“反對台獨”能換取經濟回報或戰略緩衝，何樂而不為？並非不可能。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



特朗普將於13日至15日訪問北京，14日登場的峰會，牽動全球地緣政治的敏感神經。



蔡東杰表示，觀察當前中美國力對比，儘管美國在貿易戰與科技圍堵中仍保有相對優勢，但雙方實力差距的逐年縮小已是不爭的事實，在這種力量趨於平衡的結構下，這次雙方觸及台灣議題的走向會相對複雜。



他說，之所以趨向複雜化，根源在於中美兩國實力趨近，但對於台灣問題的本質認知存在根本性錯位。對大陸而言，台灣問題是涉及國家主權與民族尊嚴的“政治目標”，具有不可逾越的終極屬性。在華府的戰略藍圖中，台灣始終被定義為高度靈活的“政策工具”與“談判籌碼”。這次雙方若都期待峰會能夠取得某種斬獲，對台灣議題的討論會是關鍵。



蔡東杰指出，美國將台灣視為籌碼並握在手中，其價值在於產生某種程度的“牽制力”，而非籌碼本身的消耗，一旦美國將籌碼打出，其意義便轉化為需要精確計算的交易結果，正因如此，過往的中美會談往往陷入重申既有立場的僵局，因為只要美國不願放棄這張能有效制約中國的底牌，實質性的讓步便難以發生。