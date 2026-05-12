關注：藍彰化縣提名風暴　黨中央地方隔閡深

柯呈枋（左起）、謝衣鳳、鴻榮章共同反對國民黨空降提名縣長人選，訴求“在地徵召”。（謝衣鳳提供） 中評社彰化5月13日電（記者 方敬為）年底彰化縣長選舉，中國國民黨提名陷入僵局，傳黨中央將在13日徵召前考紀會主委、律師魏平政參選，讓地方爭取提名多時的“立委”謝衣鳳、前副縣長柯呈枋、洪榮章集體反彈。據瞭解，魏是彰化縣黨部主委蕭景田推薦人選，黨中央考量選務操盤與經費資源由地方黨部負責，因此採納蕭的建議，但此舉激化地方藍營勢力的矛盾，對黨主席鄭麗文的領導地位種下負面因子。



最早表態爭取參選彰化縣長的謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章等人，皆是長年深耕基層的彰化藍營政治人物，然而黨中央的提名辦法卻從原本的“初選”驟然改成“徵召”，已讓人無所適從，未料甚至非從表態者當中擇一，而是要徵召“空降”的魏平政，讓各方人馬瞬間炸鍋。



地方政壇透露，國民黨中央本來是要複製2022年桃園市長選舉徵召張善政參選的模式，徵召出身彰化的現任新北市長劉和然投入彰化選戰，但劉和然拒絕，因此黨中央採納蕭景田的建言，徵召魏平政參選，最大的考量在於，企業界出身的蕭景田要負責選務操盤與經費資源，所以“尊重”對方的推薦人選。



然而，相關決策邏輯，不只反映出黨中央與地方隔閡，也勢必擴大鄭麗文與地方藍營勢力的矛盾。由於此未顧及彰化選民的觀感與基層黨員的意見，藍營黨政高層與地方在人選考量上的嚴重脫節，讓藍營深陷派系角力與空降爭議的泥淖，彰化藍營後續勢必難以整合團結。而早已獲得民進黨提名的“立委”陳素月則好整以暇，準備坐收漁翁之利，大幅增加了國民黨在彰化縣長選舉落敗的機率。



從政壇觀察的角度來看，年底的縣市長選舉，大環境原本是對執政的民進黨不佳，這本該是國民黨擴大縣市長版圖的契機，可是，國民黨本身在提名作業上的紊亂無章，加上黨中央與地方協調性極差等內耗因素，卻反而導致負面的外溢效應，除了彰化縣，包括宜蘭縣、嘉義市都被視為很可能輸掉政權。



年底選戰若因藍營內部分裂與提名不當，導致非綠陣營在縣市長版圖上不增反減，鄭麗文的領導威望與黨內信任度很可能打折，並將牽動國民黨的權力結構與未來發展，相關變化值得持續關注。