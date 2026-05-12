明提沈伯洋選北市長　賴瑞隆：北高連線合作

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆舉行“南方崛起，邁向國際”記者會。（照：賴瑞隆臉書） 民進黨高雄市長參選人賴瑞隆舉行“南方崛起，邁向國際”記者會，多位綠議員及議員參選人到場支持並合影。（照：賴瑞隆臉書） 中評社高雄5月12日電／民進黨高雄市長參選人、“立委”賴瑞隆今天舉行“南方崛起，邁向國際”記者會，提出“第四棒的挑戰”概念。面對外界質疑是否只是延續現任高雄市長陳其邁路線，他坦言，重大建設本來就會延續，自己雖不像前幾個世代擁有鮮明政治光環，卻擁有扎實市政歷練、創意與行政執行力，未來將走出不同施政風格。



針對民進黨預計13日提名不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，是否形成“北高連線”，賴瑞隆表示，沈伯洋在法律、“國安”與城市治理領域都有豐富想法，未來北高兩大城市將有機會推動更多合作，讓新世代共同承擔國家重任。



賴瑞隆表示，民進黨歷經美麗島世代、律師世代及學運世代後，如今已進入第四代“幕僚世代”。他認為，這一代是在中央與地方執政過程中，透過政務官、市議員等歷練培養出來的一群人，對執政實務最熟悉，也是行政能力最完整的一代。



他說，幕僚世代不像前幾個世代具有強烈政治明星色彩，“沒有太多政治光環”，但擁有最扎實的訓練與市政經驗，是民進黨執政團隊中的中堅力量。

