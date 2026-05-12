在野刪軍購　何欣純籲支持無人機讓台中升級

民進黨台中市長參選人、綠委何欣純今參訪台中無人機產業。（照：何欣純辦公室提供） 中評社台中5月12日電／中國國民黨、台灣民眾黨8日聯手在“立法院”三讀通過“軍購特別條例”，預算上限匡列為新台幣7800億元。民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純今天前往台中太平田屋科技參訪，了解無人機雲台、通訊模組、馬達控制器等關鍵零組件與CNC切削加工技術，強調台中有最完整的精密製造產業，若採購量能提升，台中有望從基礎工業升級為無人機研發製造重鎮。



她指出，攸關採購、“國防”自主與無人機產業發展的預算遭大幅刪減，衝擊台中精密製造與中小微企業升級，連動影響台中成千上萬工作就業機會。



何欣純強調，支持“行政院”研議再提出無人機產業相關特別條例草案，也呼籲台中“立委”全力支持，補足“國防”戰力缺口、推動台中產業轉骨升級，發揮台中製造及零組件加工的供應鏈實力，讓台灣無人機“國家隊”持續壯大，逐步逐步完善台灣無人機產業生態系。



“立法院”8日三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。



何欣純表示，無人機產業發展需要完整供應鏈，也需要原軍購特別預算條例中的對內採購案支持，讓企業界有訂單和底氣，勇於擴廠、投資設備、培養無人機產業人才，未來也才有能力銜接國際外銷訂單，然而，這次在野版本“國防”特別預算硬生生刪掉約4700億元，也等於刪掉台中產業升級轉型的重要機會。台中本來就是精密加工、機械零組件與基礎工業重鎮，原本有望進一步銜接無人機產業鏈，如今卻削弱台中中小微企業轉骨升級的機會，更嚴重影響台灣“國防”戰力與自主韌性。

