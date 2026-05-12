趙怡翔：習特會若提對台軍購　不違六項保證

台“國安會”諮詢委員黃重諺（中）、副秘書長趙怡翔（右）接受周玉蔻訪問。（照片：《新聞放鞭炮》YouTube） 中評社台北5月12日電／美國總統特朗普即將在13日至15日訪華，台“國安會”諮詢委員黃重諺12日在廣播節目表示說，軍購特別條例審查期間，台美持續高度緊密聯繫，包含與AIT處長谷立言多次討論，雙方皆強調台灣強化“國防”不僅攸關自身安全，更涉及第一島鏈穩定。對習特會，他“完全不會擔心”。美方從國務院到白宮都已清楚表明，對台政策不會改變。



習特會如果談到對台軍售，“國安會”副秘書長趙怡翔表示，中國向來都會提軍售議題，過去50年都是如此，“根本沒有違反雷根六項保證的問題”。



趙怡翔，曾任台北市議會議員、駐美國台北經濟文化代表處一等諮議兼政治組組長、民進黨國際事務部主任、“國家安全會議”秘書長辦公室主任、“總統府”秘書長辦公室主任、“外交部部長”辦公室主任、小英教育基金會研究員等職。



黃重諺、趙怡翔12日接受廣播節目《新聞放鞭炮》訪問，談到習特會在即，外界關注大陸是否要求美方公開重申“反對台獨”，甚至施壓限制對台軍售。黃重諺表示，完全不會擔心，過去這幾天不管從國務院，一直到白宮都非常清楚，美國對台政策不會改變。黃重諺在蔡英文執政時曾任“總統府”副秘書長、發言人、蔡英文辦公室主任等職。



黃重諺說，美國對台政策不會改變，是基於美國整體的國家戰略，台灣的位置在西太平洋，與美國的利益核心相關。



對於“立法院”通過預算上限金額7800億元“保衛‘國家安全’及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”，府昨天已發布“總統”令，公布特別條例。



黃重諺表示，包括與美國在台協會（AIT）處長谷立言緊密做各種討論，彼此分進合擊。最主要的原因有二：第一、台灣在“國防”增強的必要性，不只攸關台灣的“國家”利益，甚至是整個島鏈安全之所繫。第二、過程中確實大陸的手一直伸進來，因此出現在野黨內部對不同金額、項目有不同意見。



黃重諺表示，媒體揭露第一島鏈從韓國、日本一直到菲律賓，這兩年的國防投資都創新高，甚至新增“國防”投資，“國會”都是一致支持、通過。但在台灣狀況比較特別，確實受到中國的因素影響。



黃重諺說，這個案子一開始到上個禮拜的表決，整個過程當中，台美聯繫一直都非常緊密。後續如無人機等“國防”產業量能如何跟上來，對台美而言一致重要，後續如何把這些不足之處補上，非常關鍵。