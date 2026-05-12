遭酸出戰拯救藍大選　沈伯洋：也是功德一件

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北5月12日電／據報導民進黨選對會13日將拍板徵召“立委”沈伯洋參選台北市長，黨主席賴清德當天下午就會親自主持提名記者會，為沈伯洋披上參選彩帶。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今天喊“樂見”，並酸難得各黨有共識、“就靠他拯救國民黨整場大選”。對此，沈伯洋12日笑回，“這也是功德一件”，但他強調，提名日程還未完全確認，仍待選對會做最終決定。



徐巧芯12日接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪說，這段時間，國民黨真的是對沈伯洋愛護、保護，深怕民進黨不提名，擔心萬一沈伯洋沒被提名怎麼辦？“我們還要靠他來拯救我們整場大選！”



民進黨明天將召開選對會，下午並提名沈伯洋參選台北市長。



對此，沈伯洋回應，“我覺得這也是功德一件”，如果今天是他出來，結果讓別人那麼開心，他也覺得非常愉悅。



至於怎麼看明天即將披上戰袍選台北市長？沈伯洋說，因為提名日程都還沒有完全確認，當然還是得等黨中央的選對會做決定。



另外，也有國民黨台北市議員參選人質疑，從沈伯洋過去“立法院”提案內容來看，較少關注民生經濟與台北市政議題。對此，沈伯洋回應，關心台北市有很多不同面向，不論是政策討論、與議員座談，或地方意見蒐集，都是關心台北的方式。



沈伯洋表示，自己目前身處“立法院”“外交及國防委員會”，因此自然較專注於“國防”與外交領域工作，“在“國防”外交委員會，當然是專注在這邊的工作時，就是談‘國防’外交。”