護病比跳票　賴急轉彎宣佈明年520分階實施

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月12日電／賴清德競選時提出“護病比”2年入法，但競選跳票，台“衛福部長”石崇良還表示要下次繼續投票給賴清德讓他實踐政見，引爆爭議。賴清德今天出席護理節活動時宣布，比石崇良稱的緩衝期2年要提前，從明年5月20日分階段開始實施。



賴清德說，談到加薪，很多人以為民進黨並不關心軍公教，蔡英文8年到今年2年總共10年，軍公教總共加薪4次，在場如果是公立醫院服務的護理同仁都有加薪，馬英九8年加薪1次，就是3%。



這時候台下傳來兩聲“太少了”，並引起現場一陣笑聲與掌聲。



“衛生福利部”和台灣護理學會、護理師護士公會聯合會下午舉辦“2026年國際護師節聯合慶祝大會”，賴清德出席參與並致詞。



“立法院”日前三讀通過“醫療法”部分條文修正草案，正式將“三班護病比”入法，並明文規定醫院急性一般病床三班護病比比例由中央主管機關斟酌病人安全之維護及勞動權益保障定之，每3年定期檢討一次，必要時應調整，首次三班護病比標準以2024年3月施行的三班護病比為準。



賴清德致詞時表示，他是醫界的一份子，非常懷念過往在醫院的時候跟護理同仁一起共同服務照顧病患。護理師的確是跟病人相處最久、面對壓力也最大、承受家屬或病人的情緒也最直接。對於健保總額提高，賴清德說，醫院、診所的點值都提高了，現在都比0.95要來得高，有高到0.98、0.99甚至達到1，當這個點值增加的時候他們要求醫療院所應該要幫員工加薪。



賴清德說，另外因為他發現醫療機構的專業加給竟然比其他專業領域的專業加給要來的少。這時候台下傳來一陣“對”的聲音，並有人跟著喊“太少了”。



賴清德指出，三班護病比二年入法是他的政見，也是新北市長侯友宜、前台北市長柯文哲的政見，可以看到上周五“立法院”議決三班護病比入法時，各黨都有版本，可說明各黨都支持，他要感謝護理界以及三黨，三班護病比入法是護理工作保障的歷史時刻。



賴清德主動談到近期引發爭議的上路時程。他說，關於實行的期間，原本“衛福部長”石崇良在5月5日跟護理界會議時有簽署來自護理界的要求，希望從2027年12月31日開始，但石部長擔心正逢年底，可能因為護理人力流動，加上冬季有流感等疫情，怕護理人力不足，而希望在2028年5月1日才上路。



賴清德表示，對此他有數點宣示，第一，三班護理病標準就從明年5月20日分階段開始實施；第二，關於諮詢委員會，“立法院”沒有通過，但他請部長在“衛福部”成立醫療人力精進研究小組，不只是護理人員，也包括其他醫療專業人力，通通檢討，護理人員參與比例以不低於三分之一。



賴清德說，第三，政府會持續投資護理、投資健康，護理人力十二項整備策略會持續挹注百億經費； 第四，政府會隨時提出配套措施，不因護理人力影響醫院經營跟病人就醫權益。