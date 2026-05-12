賴瑞隆喊高雄設AI算力中心　柯志恩問電哪來

國民黨高雄市長參選人柯志恩。（中評社 資料照） 民進黨高雄市長參選人、“立委”賴瑞隆12日公布競選主軸，提出打造“AI算力暨應用服務中心”、強化海空雙門戶等方向。(照:賴瑞隆臉書) 中評社高雄5月12日電／民進黨高雄市長參選人、“立委”賴瑞隆12日公布競選主軸，提出打造“AI算力暨應用服務中心”、強化海空雙門戶等方向。



對此，中國國民黨高雄市長參選人柯志恩競選辦公室今天指出，相關主張與柯志恩3月24日提出的政策內容高度相似，但質疑賴瑞隆提出願景之餘，未同步提出具體配套，尤其AI產業背後龐大用電需求，更應清楚說明能源政策立場。



柯志恩競辦表示，賴瑞隆提出成立“半導體先進製程暨封測中心”，與柯志恩先前主張成立“高雄半導體投資服務中心”方向一致，皆聚焦半導體產業鏈招商與投資服務，涵蓋封測、IC設計、先進材料與設備製造等領域。競辦稱，樂見對手參考相關政策內容，但政策不能只有方向，更要交代如何落實。



針對賴瑞隆提出“算力即國力”，規劃設立AI算力暨應用服務中心，柯志恩競辦則將焦點拉回能源議題。柯競辦指出，賴瑞隆過去曾主張“非核家園是朝野共識”，也反對核三延役，如今面對AI產業帶來的大量用電需求，是否支持核電，應向市民說清楚。



柯志恩競辦表示，賴清德已公開提及因應AI用電需求，台電正準備核二、核三重啟程序，賴瑞隆若推動AI算力中心，未來能源來源為何，是使用核電，還是持續依賴光電與火力發電，都應提出明確態度。競辦也提到“和山光電”爭議，質疑若持續擴張光電，是否將再出現大面積開發山林情況。



此外，對於賴瑞隆提出高雄邁向國際需強化海空雙門戶戰略，柯志恩競辦則表示高度認同，但認為相較之下，柯志恩已提出更具體方案，包括推動國際郵輪母港計劃、爭取小港機場5年內國際航班倍增，並打造“亞洲慶典之都”，以帶動國際觀光與城市經濟。



柯志恩競辦強調，高雄正站在AI產業發展前線，穩定供電將成為未來城市競爭關鍵，賴瑞隆過去長期堅守反核立場，如今面對產業與能源現實挑戰，應明確向市民說明能源選擇與政策方向。