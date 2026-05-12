賴瑞隆提南方崛起　游淑慧：韓國瑜口號真香

針對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的政策，藍議員游淑慧在臉書發表看法。（照：游淑慧臉書） 中評社台北5月12日電／民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天在高雄軟體園區舉行“南方崛起，邁向國際”記者會，公布競選主軸與搶眼的桃紅色主視覺，並提出城市發展藍圖。對此，中國國民黨台北市議員游淑慧諷刺表示，其競選主軸直接向“立法院長”韓國瑜致敬，因其2018年選高雄市長時便主打“南方崛起”，希望高雄成為焦點。



游淑慧今在臉書指出， 國民黨高雄市議員邱于軒向她表示，“好羨慕你們台北，民進黨推沈伯洋，一個活寶，起手式就是帥呆和髮型”，游則稱“你們高雄也不賴啊，也有個活寶賴瑞隆”，並諷刺賴的競選主軸直接向韓國瑜致敬，選用韓2018年的經典關鍵字“南方崛起”。



游淑慧感嘆表示，韓國瑜2018年主打“南方崛起”，希望高雄成為焦點，但民進黨當年罵韓國瑜罵得口沫橫飛，罷韓罷得義正詞嚴，“結果幾年後發現，韓國瑜的口號真香”。



賴瑞隆今在高雄軟體園區舉行“南方崛起，邁向國際”記者會，公布競選主軸與搶眼的桃紅色主視覺，並提出城市發展藍圖，強調自己不只做好準備，“過去10年早就參與其中”。另外，賴也以“第4棒的挑戰”作為此次記者會主軸，強調高雄歷經前市長謝長廷、陳菊及現任市長陳其邁三階段治理後，已完成城市轉型基礎，而他接下來的關鍵任務，便是帶領高雄邁向更高值化與國際化的新階段。