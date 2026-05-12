今年軍規無人機編13億　卓榮泰：還不夠

卓榮泰接受質詢。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月12日電（記者 莊亦軒）外傳“行政院”可能另提無人機產業相關特別預算條例草案，把之前“政院”版本匡列軍購特別預算1.25兆被刪減4700億補回來。“行政院長”卓榮泰12日質詢時則回擊藍委邱鎮軍質詢說，委員大概沒有辦法了解，我們現在無人機“質跟量的進步”，在全世界我們是“被需要”的一方。



“立法院”8日三讀通過《保衛‘國家安全’及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。之前“政院”版本則編列1.25兆。



中國國民黨籍“立委”邱鎮軍質疑，“院長”一直在講戰力缺口，“國防部”在2026年已經針對5款軍規商用無人機編列新台幣13億多，現在要補的缺口是補前面的洞還是在補缺口?



卓榮泰回應，當然是原來公務預算的編列數量、金額上有不足，所以才必須編列8年特別條例跟預算，提升本土防務相關產業的自主發展，對本土產業有絕對正面需求跟幫助。



“行政院長”卓榮泰12日率行政官員赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



邱鎮軍關切“行政院”是否另提條例把院版軍購條例1.25兆被刪減的約4700億補回來。邱鎮軍指出，當初編列特別預算理由是大陸2027年要攻打台灣嗎?



卓榮泰連聲否認，並不是這樣的理由。發展本土防務相關產業，不是說誰要打過來、不打過來，要發展台灣之盾、高科技擊殺鏈，難道要放棄自主發展的機會嗎?



卓榮泰回擊，委員您大概沒有辦法了解我們現在無人機“質”跟“量”的進步，在全世界我們是“被需要”的一方。



邱鎮軍質問，根據審計報告無人機產業到2029年16個部會規劃採購無人機4500多架、投入經費423億，加上“國防部”自己的3410架，說要快速形成無人機戰力，結果無人機生產基地工程拖到2028年。



卓榮泰表示，在嘉義的亞創一期、二期發展的相當順利，從大、中、小無人機，一方面量要增加、一方面也要增加本土自製率，兩者要同步提升。現在雖然沒有形成，時間縱然延誤一點，要把時間效率提升回來。