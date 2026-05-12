台灣缺席WHA第十年　蘇清泉：兩岸要和好

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉本身是醫師。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月13日電（記者 蔣繼平）第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日在瑞士日內瓦登場，台灣將是第10年缺席。本身是醫師的中國國民黨屏東縣長參選人蘇清泉向中評社表示，台灣不僅要與美、日友好，更重要是要與中國大陸更好，才能參與國際組織。



蘇清泉，屏東東港人，屏東安泰醫療社團法人創辦人，現任國民黨不分區“立委”，並擔任屏東縣黨部主委。



第79屆世界衛生大會將於5月18日開幕，台灣迄今未收到與會邀請。中國外交部發言人郭嘉昆11日表示，為維護一個中國原則，中方決定不同意台灣參加今年世衛大會。



台灣曾於2009年至2016年以“中華台北”名義獲邀為WHA觀察員，但自2017年起，因兩岸關係變化再未獲邀。



台“衛福部長”石崇良11日表示將率團赴日內瓦舉辦4場論壇，具體呈現Taiwan can help的重要角色。台“外交部長”林佳龍也將前往。



蘇清泉表示，“賴政府”說還是要去，但也只能在旁邊的飯店包場自己辦活動，再請“友邦”或友好國家去相挺，這樣搞很沒意思。因為世衛底下還有世界醫師會、世界牙醫聯盟、世界醫院聯盟、世界護理大會等，都是在世界衛生組織（WHO）的架構下，等於都無法參加。



對此，蘇清泉表示，世衛他曾去參加過3次，去到瑞士日內瓦的聯合國歐洲總部“萬國宮”裡面開會，但馬英九執政結束後就沒有再去了，到現在已過了十幾年，他覺得很可惜，因為以前台灣可以進去參加會議，甚至台“衛福部長”也可進去講話。

