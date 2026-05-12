謝國樑病癒首次赴議會　綠攻鼠患允改善

基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月12日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑日前因感染B型流感住院，經一周治療、休養，謝11日才恢復上班，12日首度重返基隆市議會，並強調市政沒有住院。民進黨近期猛攻國民黨籍台北市長蔣萬安鼠患議題，被認為在助攻被看好角逐台北市長的沈伯洋，同時也擴散至基隆政壇攻防，謝國樑對此也允諾改善。



謝國樑日前因感染B型流感住院，原定期程的基隆市議會定期會因此延後，謝國樑經4天治療後於7日返家休養，11日返回市府，12日現身基隆市議會，強調雖然住院幾天，但基隆市政沒有住院，會一邊調養身體、一邊持續推動市政。



謝國樑病癒後，12日首度進入議場備詢，但謝國樑答詢過程中仍不時咳嗽、擤鼻涕與喝水，身體尚未完全康復，無黨籍基隆市議員陳冠羽考量到謝國樑的身體，質詢速度也有放慢、表達關心。



民進黨籍基隆市議員曾怡芳質詢，台北市出現嚴重鼠患議題，基隆市也有鼠患熱點，尤其市場與港區公共衛生問題備受關注，市府是否已建立跨局處防治機制？以及面對台北市鼠患議題延燒，基隆是否有進一步因應與預防措施？許多民眾認為預防比事後處理更重要，希望市府針對市場高峰時段、消毒作業與公共環境提出更積極規劃。



民進黨籍市議員吳驊珈也質詢，關於鼠患與漢他病毒防治問題，詢問衛生局與環保局是否已有具體處理機制？



謝國樑答詢，關於曾怡芳與吳驊珈提到的鼠患問題，市府會再深入了解並加強處理，“我懂你的意思”，會在現有環境條件下思考如何改善，針對漢他病毒防治工作，將請衛生局持續處理，也感謝議員對基隆環境維護的提醒，“我們也不鐵齒”。



另外，議會中，許多議員也關心《財劃法》修法等財政議題，謝國樑表示，原本期待基隆市每年歲入可增加新台幣70多億元，但最後結果反而減少，因此才拜託國民黨籍“立委”林沛祥協助修法，爭取商港相關財源分配。



但卻遭民進黨籍市議員張之豪批評，國民黨在“立法院”是多數，卻把《財劃法》修法說成遭阻擋，林沛祥把自己講得像政治受虐兒，基隆市並未因林沛祥修法而獲得更多資源。



無黨籍基隆市議員呂美玲則反擊，民進黨籍前基隆市長林右昌執政8年，基隆增加超過百億元預算，卻有許多建設未兌現，包括基隆輕軌等問題。



謝國樑最後表示，希望“中央”未來修正《財劃法》後，能讓基隆獲得更合理財源與預算空間。另外目前基隆市與台北市是全台唯二宣布全面免費營養午餐的縣市，他也笑稱，“我可能沒像議員講得那麼有氣魄，但我確實比較古意”，也再次感謝林沛祥協助爭取基隆財源。