竹竹苗首長高峰會　聚焦竹科產業用地發展

“園縣市高峰會”12日在新竹和選旅飯店舉行第13次會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月12日電（記者 盧誠輝） “園縣市高峰會”12日舉行第13次會議，中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、新竹科學園區管理局長胡世民與科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持，會議聚焦園區產業用地發展、土方處理合作等議題，展現竹竹苗攜手推動區域治理、強化產業與生活機能整合的合作決心。



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在2023年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。12日第13次會議由竹科管理局舉辦。



胡世民表示，李金恭理事長即將於本月卸任，而“園縣市高峰會”當初是由李所發起，他要特別感謝李理事長任內促成“園縣市高峰會”定期首長交流，因為科學園區與地方的關係本來就緊密而不可分，“國科會”對大家提出的很多建議也非常肯定，讓園縣市高峰會已成就跨界區域治理的典範。



鍾東錦指出，經過園縣市高峰會幾次會議下來，讓他收穫很多，也認為開這種會議很有價值，因為區域治理平台的範圍若太大，討論的議題就會太籠統，因此他覺得像園縣市高峰會這樣的規模就剛剛好，討論和執行事情起來也比較有效率，相信未來包括園區產業用地發展和土方處理合作等都能順利進行。



楊文科說，他對園區產業用地發展一直都相當關心，也很感謝鍾東錦縣長在土方議題上給他很多建議，讓他受益良多。他這次想特別提上次大家一起討論地方政府的編制人力問題，因為新竹縣政府目前僅有1270個編制員額，已經滿到找不到人可以用，他希望至少可以增加編制員額到1600人，才能讓地方政府施政更方便有利。



高虹安強調，面對全球半導體及高科技產業快速發展，竹竹苗作為台灣重要科技廊帶，需攜手因應產業空間、交通運輸及生活機能等多重挑戰。新竹市持續推動“竹科X二期”擴大都市計劃，積極爭取將頭前溪沿岸地區擴大都市計劃納入“桃竹苗大矽谷推動方案”範圍，盼加速都市計劃審議及推動進程，進一步完善區域發展布局，帶動竹竹苗科技生活圈整體升級。



李金恭提到，園縣市高峰會從開辦至今已經過三個寒暑，大家透過一次次會議來凝聚共識、建立互信，並攜手面對解決許多重要議題。今天是他最後一次以科學園區工委會理事長身份參與這個盛會，他相信未來園縣市高峰會一定能穩健前行，讓整個區域的發展越趨完善，也更具韌性。