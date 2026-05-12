沈伯洋選北市長　童子瑋：樂見北北基合作

基隆市長謝國樑及議長童子瑋(右)。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆5月12日電（記者 張穎齊）傳出民進黨選舉對策委員會13日將拍板徵召黨籍不分區“立委”沈伯洋對戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，並由賴清德於中執會後親授競選綵帶。賴清德姪子、民進黨基隆市長參選人、基隆議長童子瑋12日回應，樂見基北北合作，強強聯手。



民進黨下午已經發出採訪通知，明天中執會後將徵召沈伯洋參選台北市長，明天也僅有提名台北市。民進黨新北市長參選人兼“立委”蘇巧慧12日雖未回應，但日前已表示，沈伯洋是她在美國賓州大學的同學，2人認識多年，沈具備清晰邏輯與穩健表達能力，如果有機會參選，會是最強的王牌，沈對市政不陌生，高度期待。



童子瑋12日主持基隆市議會定期會，會後休息時，被記者問及此議題看法，童子瑋表示，當然期待民進黨基北北市長人選沈伯洋、蘇巧慧與自己，強強聯手，相互進行市政想法合作。



至於民進黨9日起舉辦“台灣好生活2026縣市政策說明會”，何時輪到賴清德率隊到基隆助選？童子瑋笑說，要問黨中央、等黨中央安排。



另外，童子瑋也身兼民進黨中執委，由於黨中央13日下午中執會將提名沈伯洋，童子瑋上午須主持基隆市議會市長報告，是否出席下午中執會還須看時程。



基隆市長選戰已開打，童子瑋、謝國樑互拚政見之餘，童子瑋也已幾度邀請蔡英文、民進黨籍前基隆市長林右昌來基隆助陣。不過謝國樑近期因感染B型流感住院治療，童子瑋也表達祝福早日康復，更為此安排定期會延會至謝國樑康復、12日舉行。



12日傍晚定期會結束時，謝國樑仍照慣例特別走到童子瑋旁邊，有說有笑道謝，2人除較勁年底選戰外，也展現十足風度。