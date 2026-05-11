民眾黨紛擾多　林育先喊話兩顆太陽要多關心

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月13日電（記者 蔣繼平）針對台灣民眾黨2026年九合一選舉的提名布局產生許多紛擾，民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中評社表示，盼黨中央與地方黨部都要有智慧化解，更要避免都用放話方式來溝通。他也認為，創黨主席柯文哲、主席黃國昌要盡快下鄉，多走動關心溫暖大家，改善黨內氣氛。



林育先，義守大學資訊工程系管理組博士。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



民眾黨在2026年九合一選舉提名過程爭議不斷，還爆發退黨潮與地方紛爭。南投縣議員簡千翔4月退出民眾黨改用無黨參選。民眾黨前雲林縣黨部主委林靖冠4月率領多名黨員集體退黨，並接受民進黨徵召參選縣議員，還成親綠媒體政論節目常客。



對於今年產生許多紛擾影響黨內氛圍，林育先表示，以屏東縣來說，地方還是希望說屏東縣至少議員席次能夠破蛋，打破目前只有一席潮州鎮民代表的現況，希望有更多人才參與地方服務，不管初選或人才徵求的爭議。



林育先認為，很多紛紛擾擾，希望黨中央與各地方黨部還是要用智慧來化解，是不管哪個政黨，只要有意參選的同志不能如願，多少都會產生反彈，但若轉身加入民進黨的話，這樣黨內會感到比較錯愕。



林育先提到，從地方基層來看，會覺得怎麼都沒有做好事前溝通，所以這部分，畢竟屏東距離台北比較遠，很多相關訊息比較沒那麼了解，還是希望要多溝通，黨政高層盡量少用放話的方式來溝通，這樣會比較好。