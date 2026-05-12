藍議員楊植斗告發台電、中油圖利背信

台北市藍議員楊植斗（右）與議員參選人陳冠安。（照：楊植斗臉書） 中評社台北5月12日電／台電近期花費逾新台幣96萬元設計企業識別（logo）新字體，引發輿論熱議。台灣中油也被爆出砸下近百萬元，同樣委託知名設計師聶永真操刀設計，且相關設計早已完成。對此，中國國民黨台北市議員楊植斗及同黨籍台北市議員參選人陳冠安今天前往台北地檢署，告發台電董事長曾文生與台灣中油董事長方振仁，盼檢方針對近日熱議的“近百萬換logo案”展開調查。



楊植斗今天在臉書發文指出，中油和台電連年虧損，卻不約而同的換logo，又那麼剛好由聶永真這位從蔡英文愛用的“御用設計師”來得標，讓民眾產生疑慮。台電和中油換logo是“聶手聶腳”的在進行，恐有圖利特定對象之嫌。而在本業虧損到脫褲子的情況下，置公司利益於不顧，也有背信罪的疑慮。



陳冠安也在臉書發文表示，他要先送給台電和中油16個字：爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。



陳冠安曾任中國國民黨青年部主任、“立委”李彥秀、羅智強辦公室主任等。



陳冠安指出，台電今年第一季再虧損43億元，累積虧損已高達3571億元，過去幾年，政府已經撥補增資3000億，民進黨去年還想再拿納稅錢繼續補洞，幸好被在野黨擋下。虧損都還會亂花錢，餵養綠友友，倘若獲得千億撥補之後，豈不會衍生更多弊案？



陳冠安表示，96萬的logo案，看似只是九牛一毛，但若不是外界持續監督，阻止全面更換，代價絕對不只如此。而中油董事長方振仁都坦承，若全面更換logo，費用將極其龐大，因此決定暫停。



陳冠安質疑，為何一間累積虧損3000多億，2026年預算書還聲稱有2166億資金缺口，要向海內外機構借貸的公營企業，竟還有閒錢搞主視覺重塑？這種涉及企業形象與龐大後續成本的案子，不開大門走大路，卻用限制性招標偷偷進行。到底有沒有圖利特定對象？有沒有道德瑕疵？甚至有無涉及弊案？司法單位真的該徹查到底！