民調：李四川42.5%蘇巧慧41.7%緊追

根據《ETtoday民調雲》，國民黨新北市長參選人李四川支持度42.5%、民進黨新北市長參選人蘇巧慧支持度41.7%。（中評社） 中評社台北5月12日電／根據《ETtoday民調雲》12日公布最新新北市長民調顯示，中國國民黨參選人李四川支持度為42.5%，民進黨參選人蘇巧慧則以41.7%緊追在後，兩人差距僅0.8個百分點，差距落在抽樣誤差範圍內。



對比《ETtoday民調雲》於3月21日的民調，李四川還以43.3%微幅領先蘇巧慧41.8%有1.5%的幅度，本次民調差距再縮小，顯示新北市長選戰目前仍呈現激烈競爭、高下難分的態勢。另外，有9.6%表示不知道、6.2%表示不投票或投廢票，顯示目前仍有部分選民尚未明確表態，其後續動向將可能成為影響選戰走向的關鍵。



民調進一步從交叉分析觀察，蘇巧慧在30至59歲中壯年族群的支持度均領先李四川，其中在30至39歲族群中更大幅領先26.6個百分點，顯示其在青壯世代具備相對優勢。



從選區支持度來看，蘇巧慧在第3選區（新莊），以及第8選區（樹林、鶯歌、三峽、土城）的支持度皆突破50%；此外，在第6選區（中和）、第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），以及第11選區（汐止、金山、萬里）支持度同樣領先李四川。



民調也進一步詢問市民的政黨傾向，結果顯示，新北市民有16.1%支持國民黨、10.5%支持民眾黨、27.7%支持民進黨，民進黨的支持度高於國民黨加上民眾黨1.1%。



民調分析認為，這顯示即使國民黨在新北藍白合下的政黨支持度與民進黨旗鼓相當，綠營人選已完全具備與藍營正面拉鋸的競爭力。這也意味著，在長期由國民黨執政的新北市，民進黨有挑戰政黨輪替的空間，而尚未表態的選民，將成為後續藍綠陣營爭取支持、牽動選情走向的重要關鍵。



《ETtoday民調雲》於5月1日至5月4日，針對設籍於新北市、年滿20歲以上民眾進行“新北市長選情調查”。本次調查共回收有效樣本1142份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。