高虹安聯手竹苗首長　盼速增地方編制員額

新竹市長高虹安12日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月12日電（記者 盧誠輝）“園縣市高峰會”12日舉行第13次會議，新竹市長高虹安在會中邀請竹竹苗三縣市首長找時間一起到“內政部”，為地方政府的編制員額請命。高在會後受訪時再次強調，她希望能儘快修法來解決地方政府編制員額的問題。



“園縣市高峰會”12日舉行第13次會議，包括新竹科學園區管理局長胡世民、中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安與科學工業園區同業公會理事長李金恭等人都到場出席。該會議是由李金恭在2023年2月所發起，每3個月召開1次高峰會議。



高虹安指出，園縣市高峰會上次開會的時候有通過一項提案，透過竹竹苗三縣市人事處發函給“內政部”，希望能爭取地方政府的法定編制員額，讓編制能夠往上提升。



高虹安提到，這十幾年來，竹竹苗三縣市的人口成長非常快速，但地方政府的法定員額編制卻始終沒有進行調整，讓很多基層同仁都非常辛苦，因此她希望可以爭取提高編制員額來減輕基層同仁的工作負擔。



高虹安強調，竹竹苗三縣市的人事處在5月6日剛發函給“內政部”，但她希望不要只是僅有紙本的發函，她希望能邀請竹竹苗三縣市首長一起找時間到“內政部”去一趟，親自向主管機關說明這個案件的急迫性，也希望能透過這樣的行動來讓社會各界更重視竹竹苗三縣市政府編制員額不足的問題，儘速幫基層同仁解決問題，這才是當務之急。

