晏揚清：美國想利用台灣牌　有心無力了

台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月13日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普將於13日至15日訪華。台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清向中評社表示，特朗普此行重點應該是在經濟問題，美關稅戰對中國雖有影響，美國民生經濟受影響更大。台灣問題在美中角力，天平已傾向中國大陸，美國已無太多能力說三道四，當然還想利用台灣牌，但應是有心無力了。



對於即將登場的“習特會”晏揚清表示，外界一直關注美國是否會從“不支持台獨”進一步變成“反對台獨”，但他認為，只要美國對台軍售，中國大陸就認為美國是在分離台灣，中方會認為一點善意都沒有。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。曾任高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



晏揚清表示，4月有報導指出，歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，且法國總統馬克龍去年底訪問中國大陸後，中方購買的空巴飛機已累計至386架。所以中國要制裁的話，就是連波音都不買了，現在特朗普才急著希望中國多向波音下訂單。



晏揚清表示，這次重點應該還是在經濟上面，包括中東戰爭，美國需要中國，從一開始，特朗普敲鑼打鼓，就是希望能夠與習近平見面，等於是美國來求見面，還被《紐約時報》說成是“特朗普將訪問一個早已不再仰視美國的中國”。



晏揚清表示，大陸外交部部長王毅之前已講出很重的話，強調台灣問題是“中國核心利益中的核心”，所以紅線就畫在那裡。美國催促台灣趕快通過軍購案，他認為應該也是美國對台灣最後一次的大筆交易，可能以後美國想要勒索都勒索不了了，因為美國已經沒有實力來談台灣問題。