高嘉瑜批蔣萬安執政有三老　陳揮文當場開罵

高嘉瑜與沈伯洋出席民進黨台北市黨部4月舉辦的零食交流會。（中評社 資料照） 中評社台北5月12日電／據了解，民進黨選舉對策委員會將在13日召開會議，正式拍板徵召民進黨“立委”沈伯洋出戰台北市長。民進黨台北市議員參選人高嘉瑜12日在政論節目中稱，沈伯洋是個優秀人選，並批評在中國國民黨籍台北市長蔣萬安的執政下，台北市就是“老人、老屋、老鼠”等老的觀念。此話一出，立刻遭到資深媒體人陳揮文、節目主持人質疑。



沈伯洋參選台北市長大局底定後，近期開始展開拜會行程，並與民進黨台北市地方黨公職同台出席活動，相關競選團隊低調運作。據了解，未來將由新系綠委吳思瑤擔任競選總幹事，組織面則由綠委吳沛憶擔任執行總幹事，政策則由綠委陳培瑜、范雲操刀。



政論節目《新聞大白話》12日討論沈伯洋參選台北市長相關話題。高嘉瑜表示，沈伯洋是自己在台大法律系的學弟，和同黨新北市長參選人蘇巧慧、嘉義縣長參選人蔡易餘一樣，都是非常優秀的民進黨中生代成員。她指出，沈伯洋在台北的成長、求學經歷都是典範，大家會認為沈是好學生，沈很關心台灣的公共事務。但未等她說完，節目主持人譚伊倫立刻吐槽，台北市要選市長，不是要選好學生。



高嘉瑜接著指出，相較於沈伯洋，蔣萬安執政下的台北市，就是“老人、老屋、老鼠”等老的觀念。此話一出，立刻引來同台的陳揮文、國民黨“立委”葉元之的質疑。其中陳揮文嗆問高，這是在歧視老人？老人錯了嗎？高解釋，自己不是在歧視老人。但陳隨即追問，“那妳剛剛講什麼，妳不會老、妳的爸爸媽媽不是老人嗎”？



譚伊倫強調，高嘉瑜所說的是個結構性問題，並非只有台北市。



