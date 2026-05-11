曾獻瑩：沈伯洋若用大罷免手法選舉會被唾棄

國民黨台北市議員曾獻瑩。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北5月13日電（記者 莊亦軒）民進黨今將徵召“立委”沈伯洋參選台北市長，中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩接受中評社採訪表示，沈伯洋不是國民黨籍台北市長蔣萬安強勁的對手，沈伯洋民意基礎並不扎實，過去多是在“統獨、兩岸議題”上操作聲量，並未真正透過選舉取得台北市民對市政治理能力的認可。



曾獻瑩分析，若沈伯洋真的採取“烏賊戰”、“泥巴戰”，去年“大罷免”已經玩過一次，把每一位國民黨台北市“立委”都抹紅到極致，卻是32：0（藍委全數挺過罷免戰）。若今年台北市長選戰仍使用同樣伎倆，同樣會被選民唾棄。



曾獻瑩表示，沈伯洋近年雖因黑熊學院及兩岸立場受到關注，但相關議題本身也伴隨不少爭議，例如外界質疑黑熊學院是否有美國資金介入，以及沈伯洋說過一切兩岸交流都是“統戰”等。這些議題或許能製造聲量，但並不是台北市民最在意的事情。



曾獻瑩為台灣大學工商管理學系企業管理組學士、台灣大學企業管理學Global MBA碩士，曾任台積電工程師。



曾獻瑩指出，這次選的是台北市長，台北市民真正關心的是候選人對市政的熟悉度、治理能力以及能不能提出具體建設方向。蔣萬安在市政上已有實際成績，包括台北大巨蛋正式開張營運、推動輝達“輝達星座”總部在台北落地等，這些都顯示蔣萬安在市政治理上具有優勢。



曾獻瑩說，和蔣萬安相較之下，沈伯洋過去留給外界的印象，主要仍是統獨議題及爭議言論。民進黨可能也沒有其他更合適的人選，因此若徵召沈伯洋參選，恐怕是希望藉由統獨與意識形態議題，把蔣萬安絆住，讓台北市長選戰脫離市政主軸。