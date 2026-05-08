關注：司法成選戰工具？年底地方選舉複雜

賴清德指派徐錫祥擔任代理“檢察總長”一職。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電（記者 黃筱筠）在國民黨與民眾黨“立法院”黨團聯手之下，封殺賴清德所提名的“檢察總長”人選徐錫祥，賴仍指派徐錫祥擔任代理“檢察總長”。面對年底縣市長等地方選舉，地方勢力錯綜複雜，民進黨掌握檢察體系，增添年底選舉的複雜性。



“總統府”7日發函“法務部”，指派“最高檢”查署主任檢察官徐錫祥擔任代理“檢察總長”，引發行政干預司法的質疑。同樣目前“司法院長”也是由府核示由謝銘洋大法官代理院長職務，代理期間至繼任院長經“立法院”同意並任命之日為止。“司法院長”與“檢察總長”這兩項任命，同樣都未獲得“立法院”同意，接著由賴指定代理。



徐錫祥現為“最高檢察署”主任檢察官，曾任台中地檢署檢察官、金門、彰化及新北地檢署檢察長、“國安局副局長”、“法務部政務次長”。



執政黨介入檢調、司法的疑慮，從去年綠營發起針對藍委發起大罷免行動，在過程中，司法兵分多路對國民黨地方黨部進行是否有死亡連署調查偵辦，最後也起訴多人，被外界質疑小案大辦，是政治力介入判決。



這次高雄市長選舉藍綠對決激烈，因民進黨提名賴瑞隆辨識度不高，國民黨提名的柯志恩，被認為機會很大。但曾任高雄 市議長的資深國民黨市議員曾麗燕10日卻公開稱讚賴瑞隆“未來最好市長”，引發地方關注。

