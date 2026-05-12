王志豪：特朗普太心急　花招難道看不出來

上校退伍的中國國民黨新竹市黨部主委王志豪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月13日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普13日至15日訪華，上校退伍的中國國民黨新竹市黨部主委王志豪接受中評社訪問表示，美方急於對外放出各種消息，顯示特朗普實在太心急了，這對美國在談判桌其實一點好處也沒有。而且美國明明就是有求於中國，特朗普行前還要到處裝腔作勢，難道這些花招中國會看不出來嗎？



王志豪，陸軍官校正50期裝甲兵科，歷練過連長、營長、科長、新竹清華大學主任教官、長庚大學總教官、新竹縣政府縣政顧問、黃國新黨部主委，現為國民黨新竹市黨部主委。



王志豪強調，特朗普實在太心急了，沒有國家元首會在談判前掀底牌，若這不是煙霧彈，就代表特朗普已經慌了，才會東拉西扯。



他認為，中美峰會若真的談到台灣問題，對台灣反而是好的，因為世界兩大強權願意坐下來把話講清楚，雙方的各自主張是什麼？底線又在哪裡？對台灣來說反而更安全，至少不會因為彼此誤判而導致擦槍走火的情況發生。



王志豪提到，特朗普這趟訪華主因是美國的經貿問題已經火燒眉毛了，這從特朗普帶了一堆企業CEO隨行就可看出美國的企圖心，加上特朗普想趕快從美伊戰爭的泥沼中脫身，給自己找台階下，所以才會這麼急著要訪華，明明就是美國有求於中國，特朗普行前卻還要到處裝腔作勢，難道這些花招中國會看不出來嗎？



他說，特朗普現在的處境可說是內外夾攻，對內面對美國通貨膨脹的壓力，導致民怨四起，讓特朗普的民調跌到谷底，眼看11月的美國期中選舉即將到來，沒想到特朗普又去搞了美伊戰爭讓自己下不了台，所以現在只能把希望寄託在中美元首峰會上。



王志豪指出，相較於特朗普的燃眉之急，中國現在反而老神在在，尤其是中國4月的進出口額都還創下歷史新高，顯示中國的經貿動能仍相當旺盛。現在特朗普既然有求而來，中國應該多少會給點面子，讓特朗普至少有一點成績單可以帶回去繳卷，但美國相對的也要付出一點代價，至於這個代價到底有多高？答案很快就會揭曉。