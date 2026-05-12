趙建民：台灣擔心特朗普說支持中國和平統一

前陸委會副主委趙建民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授趙建民向中評社表示，台灣現在最擔心的是特朗普是否會在兩岸問題上，對中國大陸做出違背美國過去對台承諾的表態，尤其包括對台軍售、“反對台獨”以及“支持中國和平統一”等議題。



趙建民強調，這次“習特會”對台灣而言，其實又是一次重要警訊。當前正值全球霸權轉移過程，國際局勢愈來愈複雜，台灣不可能只靠把問題全部交給美國處理。“賴政府”與“國安”團隊，必須更深刻理解國際政治現實，重新思考台灣未來戰略方向。



他說，台灣領導人與“國安”團隊必須理解，台灣政策始終只是美國對中政策的一環，而不是最重要的存在。若誤判自身在國際戰略中的位置，很可能做出對台灣不利的政策選擇。



趙建民說，若特朗普從過去“不支持台獨”，進一步轉向“反對台獨”，對民進黨政府而言將是重大衝擊，甚至可能連美國對台軍售的正當性都會受到質疑。



外媒報導，在啟程前往中國之前，美國總統特朗普11日透露將與中國國家主席習近平討論對台軍售議題。



趙建民對此接受中評社訪問時表示，台灣方面現在最擔心的，首先就是對台軍售問題。特朗普其實早已有相關前例，今年2月4日特朗普與習近平通電話後，中國大陸官媒新華社曾報導，習近平向特朗普強調中國主權與領土完整是核心利益，要求美方慎重處理對台軍售問題。而特朗普之後接受媒體提問時，也主動提到雙方將談到美國潛在新增對台軍售問題。